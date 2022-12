Stadtmuseum und Stadtbücherei müssen Öffnungszeiten reduzieren

Wie die Stadt Starnberg mitteilt, werden in der Stadtbücherei und im Museum Starnberger See ab 9. Januar zu Öffnungszeiten reduziert.

Starnberg - Stadtbücherei und Museum Starnberger See müssen ab 9. Januar ihre Öffnungszeiten reduzieren. Was der Grund dafür ist.

„Aufgrund der angespannten Haushaltslage müssen die Öffnungszeiten in der Stadtbücherei Starnberg und im Museum Starnberger See ab Montag, 9. Januar 2023 reduziert werden.“ Das teilt die Presseabteilung der Stadt Starnberg mit. Die Stadtbücherei schließt dann mittwochs bereits eine Stunde früher um 18 Uhr, donnerstags hat die Bücherei zukünftig nur noch nachmittags zwischen 14 bis 18 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen bleiben die bisher gültigen Öffnungszeiten bestehen.

Das Museum Starnberger See ist künftig dienstags geschlossen

Das Museum Starnberger See hatte bisher dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zukünftig hat das Museum dienstags geschlossen. Mittwochs und freitags hat es ab dem 9. Januar von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.

Die neuen Öffnungszeiten ab 09. Januar 2023 im Überblick: Stadtbücherei: Dienstag und Freitag: 10 bis 18 Uhr. Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 13 Uhr. Museum Starnberger See: Mittwoch bis Freitag: 14 bis 18 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertage: 11 bis 18 Uhr. Sonderöffnungszeiten für Schulklassen und Hochzeiten sind auch weiterhin möglich. (kb)