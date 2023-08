Stadtradeln 2023: Gräfelfinger konnten Kilometerzahl noch einmal steigern

Gut gestartet waren die Rathaus-Chefs und Chefinnen aus dem Würmtal beim diesjährigen Stadtradeln: (v.l.) Rudolph Haux aus Krailling, Harald Zipfel aus Neuried, die Zweite Bürgermeisterin aus Planegg, Judith Grimme, Bürgermeisterin Brigitte Kössinger aus Gauting und der Dritte Bürgermeister aus Gräfelfing, Martin Feldner. © Gemeinde Gräfelfing

Gräfelfing – Der Radlzeitraum ist beendet und auch die „Nachtragswoche“, in der noch Kilometer nachgetragen werden durften, ist abgelaufen. Jetzt kann Bilanz gezogen werden und diese fällt für die Gemeinde Gräfelfing in diesem Jahr mehr als erfreulich aus: Deutlich mehr Gräfelfingerinnen und Gräfelfinger haben sich in diesem Jahr am Stadtradeln beteiligt. 325 aktive Radlerinnen und Radler sammelten insgesamt 75.692 Kilometer.

uf das Siegerteam, die Toptica Photonics AG mit 45 Mitradlern, dicht gefolgt von den grün-bunten Radlerinnen mit 10.286 Kilometern und 31 Radelnden. Nach vorne geschoben hat sich in diesem Jahr das Team des Kurt-Huber-Gymnasiums mit 7.638 Kilometern und 39 radelnden Schülerinnen und Schüler. Die Ingenics Digital Biker (vormals Pixel Group Biker) und das offene Team Gräfelfing belegen den vierten und fünften Platz im Teamranking. Die Ingenics Digital Biker stellen auch den bestplatzierten Einzelradler: Marc Förschler gewann das Stadtradeln mit 1.927 Kilometern, gefolgt von Emilio Lopes von Toptica Photonics mit 1.272 Kilometern. Den dritten Platz belegt Werner Pilsinger von den grün-bunten Radlern, dahinter liegen Rita Pilsinger und Tom Kunze. Sämtliche Ergebnisse im Einzelnen unter www.stadtradeln.de/graefelfing. Die fünf besten Einzelradlerinnen und -radler sowie die fünf Siegerteams werden am Mittwoch, 4. Oktober, zur feierlichen Siegerehrung vo Bürgermeister Peter Köstler im Rathaus begrüßt und geehrt.



Den Rahmen für das diesjährige Stadtradeln bildete in diesem Jahr der Klimatag der Gemeinde Gräfelfing mit 16 Ausstellern rund um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wie gewohnt begrüßten die fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Würmtalgemeinden beziehungsweise deren Vertretung die Stadtradlerinnen und -radler. Anschließend brachen über 50 Teilnehmende unter Leitung der ADFC-Ortsgruppen Gauting, Planegg, Neuried und Gräfelfing zu einer gemeinsamen Radltour zum Gut Freiham auf. Der Leiter der Augustiner Lehr- und Versuchsbrauerei sowie Mesner der Kirche führte durch die denkmalgeschützten Gebäude des Gutshofs und erläuterte Hintergründe der grundlegenden Sanierung.



„Mich freut es wirklich sehr, dass es von Jahr zu Jahr mehr Radler werden, die drei Wochen lang aufsteigen, um Wege in die Arbeit oder zum Einkaufen auch einmal im Sattel zurück zu legen“, lobt Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler.

Kilometerzahl noch einmal gesteigert

„In Gräfelfing sind vor allem auch unsere Unternehmen aus dem Gewebegebiet sehr aktiv – leuchtendes Beispiel in diesem Jahr die Toptica AG, die gleich 45 Mitarbeitende motivieren konnte. Das darf gerne nachgeahmt werden! Aber auch unsere Schulen werden immer aktiver – in diesem Jahr radelte sich das Kurt-Huber-Gymnasium auf Platz 3 der Teamwertung, was mich sehr freut. Mit unseren Preisen möchten wir zusätzlich Anreize schaffen, Kilometer zurück zu legen. Schön, wenn wir diese dann am Ende an so erfolgreiche Teilnehmer verteilen dürfen! Indem wir durch unser Tiefbauamt die Verkehrswege für die Radler*innen kontinuierlich verbessern, ist das auch ein Bekenntnis der Gemeinde Gräfelfing zum Radverkehr.“ „Wir freuen uns nicht nur über die rege Teilnahme beim Stadtradeln, sondern auch über den steigenden Radverkehrsanteil in Gräfelfing. Neben dem Engagement der Gewerbebetriebe und Vereine trägt dazu auch die konsequente Radverkehrsförderung der Gemeinde bei“, meint der Dritte Bürgermeister und Leiter des AK Radverkehr Martin Feldner.



Infos zu den Wertungen im Einzelnen auch jetzt noch nachzulesen unter www.stadtradeln.de/graefelfing.