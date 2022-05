Stadtradeln: Auch Krailling ist wieder dabei!

Die Gemeinde Krailling beteiligt sich dieses Jahr im Juni und Juli wie alle Würmtal-Gemeinden am Stadtradeln. Ziel ist es, mehr Kilometer mit dem Rad und weniger mit dem Pkw zurückzulegen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Krailling - Die Gemeinde Krailling bittet die Bürgerinnen und Bürger erneut, sich am Stadtradeln zu beteiligen und dafür das Auto stehen zu lassen. „Nachhaltig ans Ziel“ ist das Motto in diesem Jahr.

Am 27. Juni geht es wieder los. Das Stadtradeln beginnt mit seiner Auftaktveranstaltung in Krailling am Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr auf dem neuen Paulhan Platz an der Pentenrieder Straße, Ecke Margaretenstraße. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es zum Auftakt die Möglichkeit, vor der Fahrt beim Café Paletti auf dem Paulhan Platz vorbeizuschauen und gegebenenfalls Koffein-Soforthilfe zu erhalten. Kurz nach 10 Uhr geht es auf der familienfreundlichen Strecke nach Forst Kasten, wo der offizielle Teil der Veranstaltung dann im Biergarten Forst Kasten beendet wird.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister radeln mit

Alle Würmtal-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind zu dem Termin geladen, ebenso alle Umwelt- und Radreferentinnen und Referenten der Kommunen.

Für den Zeitraum bis zum 17. Juli lädt die Gemeinde Krailling Bürgerinnen und Bürger ein, für Krailling in die Pedale zu treten. „Steigen Sie dazu möglichst oft aufs Fahrrad (um) und sammeln Sie Ihre Rad-Kilometer!“, lautet der Appell der Kommune. Als sehr positiv bezeichnet sie, dass in diesem Jahr wieder alle fünf Würmtal-Kommunen zeitgleich teilnehmen.

Wie kann man sich anmelden?

Los geht’s am 27. Juni. Aber bereits jetzt können Sie sich unter www.stadtradeln.de/krailling für Krailling anmelden. Treten Sie einfach einem der Teams bei, oder gründen Sie mit Ihren Freunden, Kolleginnen oder Nachbarn ein eigenes! Während drei Wochen erfassen Sie die gefahrenen Radl-Kilometer dann in Ihrem persönlichen Online-Radlkalender oder über die Stadtradeln-App. Beides ist mit wenigen Klicks getan. Ohne Internet ist eine Teilnahme ebenfalls möglich. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre STAdtradeln-Koordinatorinnen und Koordinatoren oder Teamkapitäne.

Mehr für Ihre Teilnahme zum STAdtradeln 2022 erhalten Sie unter www.stadtradeln-sta.de oder bei Dr. Verena Texier-Ast, Telefon 089/85706-301 und per E-Mail an ast@krailling.de. (kb)