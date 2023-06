STAdtradeln im Landkreis Starnberg: Auch Herrsching ist dabei

Radfahren macht Spaß, tut dem Körper gut und schont zudem die Umwelt. Die Gemeinde Herrsching beteiligt sich auch dieses Jahr an der Aktion STAdtradeln im Landkreis Starnberg. © IMAGO / U. J. Alexander

Herrsching - „Klimaschutz pur“, so lautet das diesjährige Motto der Aktion STAdtradeln im Landkreis Starnberg. Auch die Gemeinde Herrsching beteiligt sich ab 18. Juni an der Aktion für ein besseres Klima.

Denn eines der klimafreundlichsten und zudem kostengünstigsten Verkehrsmittel ist sicherlich das Fahrrad. Egal ob zum Einkaufen oder zur Arbeit, ins Kino, in den Gemeinderat oder zum Sport, viele satteln daher inzwischen gerne vom Auto aufs Radl um. Damit leisten sie auch einen wichtigen Beitrag zur Begrenzung der Klimakrise.

Die Kommune lädt deshalb herzlich ein, beim STAdtradeln 2023 vom 18. Juni bis 8. Juli für die Gemeinde Herrsching in die Pedale zu treten. „Steigen Sie dazu möglichst oft aufs Fahrrad (um) und sammeln Sie Ihre Rad-Kilometer!“, lautet der Appell.

Los geht’s am Sonntag, 18. Juni. Jetzt anmelden unter: www.stadtradeln.de/herrsching

Treten Sie einfach einem der Teams bei, oder gründen Sie mit Ihren Freunden, Kolleginnen oder Nachbarn ein eigenes! Während drei Wochen erfassen Sie die gefahrenen Radl-Kilometer dann in Ihrem persönlichen Online-Radlkalender oder über die Stadtradeln-App. Beides ist mit wenigen Klicks getan. Ohne Internet ist eine Teilnahme ebenfalls möglich. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre STAdtradeln-Koordinator*innen oder Teamkapitäne.

Alle Informationen zum STAdtradeln 2023 gibt es unter www.stadtradeln-sta.de oder www.herrsching.de. Ihr Kontakt ins Rathaus: Frau Kalz, Tel. 08152 374-38, E-Mail f.kalz@herrsching.de.

„Die eigene Gesundheit zu fördern und zusammen ein Zeichen für nachhaltigebMobilität und Klimaschutz zu setzen, darum geht es beim STAdradeln. Eine tolle Gelegenheit, auf gemeinsamen Radtouren unsere Region neu zu entdecken. Sie können wesentlich dazu beitragen, unseren Ort noch attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Motivieren Sie Ihre Familie, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen zum Mitradeln beim Stadtradeln 2023“, so Bürgermeister Christian Schiller. „Ich freue mich auf viele begeisterte Radlerinnen und Radler, viele tolle Fahrrad-Momente und ein bewegtes STAdradeln 2023. Auch ich werde selber kräftig in die Pedale treten. ,Klimaschutz pur‘, das ist es, was es nun braucht. Ich bin dabei! Los geht es am 18. Juni!“ (kb)