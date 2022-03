Stadtrat Starnberg: Feuerwehrbedarfsplan bei Sondersitzung vorgestellt

Über Kosten wird später geredet

Starnberg - Als „mythenumrankt und lange erwartet“ umschrieb Bürgermeister Patrick Janik den am Donnerstag im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrats vorgestellten Feuerwehrbedarfsplan. Die 152 Seiten starke Expertise sieht eine erhebliche personelle Aufstockung hauptamtlicher Einsatzkräfte von bislang nur zwei auf rund 50 vor, eine Verringerung beziehungsweise Bündelung der Feuerwehrstandorte und eine deutliche verbesserte Ausrüstung. Klar ist, dass die formulierten Schutzziele auch in Zukunft nicht auf die große Zahl ehrenamtlicher Feuerwehrleute (derzeit insgesamt 166 in acht Wehren) verzichten können.

Markus Hasch, Fachplaner des „Büros Vorplan Dr. Schmiedel“ aus Bonn erläuterte bei der auch von interessierten Zuhörern gut besuchten Sondersitzung im Großen Saal des Landratsamtes anderthalb Stunden lang, was gemäß seiner Bestandsaufnahme auf die Starnberger Feuerwehren zukommt, und das nicht nur im Kontext mit dem B 2-Tunnel-Ergebnis: 64 größere und kleinere Maßnahmen werden erforderlich sein, um die Struktur der Starnberger Wehren für das künftige Aufgabenprofil zu rüsten. Aus der Ist-Analyse der Jahre 2018 bis 2020 hatte sich unter anderem ergeben, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen von 8,5 Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort tagsüber nur in 60,5 Prozent der Fälle eingehalten wurden, während es nachts 77 Prozent waren: „Das typische Bild einer ehrenamtlichen Feuerwehr“, kommentierte Hasch, der darauf hinwies, dass tagsüber häufig unterbesetzt ausgerückt werden müsse, weil die Ehrenamtlichen berufsbedingt schlichtweg nicht zur Verfügung stünden. „80 bis 90 Prozent“ Hilfsfristeinhaltung wäre wünschenswert, so der Fachbeauftragte.



Beim B 2-Tunnel mit seinen spezifischen Brandschutz-Anforderungen sollten es künftig sogar 24 Einsatzkräfte sein, die „rechtzeitig“ vor Ort sind, so die Analyse. Für einen rund um die Uhr wirksamen Brandschutz im Stadtgebiet inklusive Ortsteile schlägt der Feuerwehrbedarfsplan vor, eine hauptamtliche Organisationsstruktur einzuführen: Etwa 44 Einsatzkräfte, dazu Tagesdienststellen für Ausbildung, Einsatzplanung und Technik. All diese Kräfte müssen natürlich räumlich untergebracht werden können – hier sieht Experte Hasch bislang überall deutliche Mängel: Es fehlen fast allerorten Umkleiden, Sanitärbereiche, Lagerräume, Parkmöglichkeiten für die Einsatzkräfte. Um dem zu begegnen, sieht der Bedarfsplan eine Reduzierung von bislang acht auf fünf Standorte vor: Starnberg mit einer Löschgruppe Percha, Söcking mit der Löschgruppe Hanfeld – die Zusammenlegung wurde bereits vollzogen, Perchting mit einer Löschgruppe Hadorf, Wangen und Leutstetten. Nach dem ausgedehnten, dennoch kompakt vorgetragenen Referat des Fachplaners stellte der Bürgermeister klar, dass „nichts gegen den ausdrücklichen Willen der Ehrenamtlichen entschieden“ werden solle. Der nächste Schritt des Stadtrats werde es sein, „Preisschilder an die To-do-Liste“ des Feuerwehrbedarfsplans zu kleben, so Janik: Aller Voraussicht nach kann die Stadt ihre Strukturen beim Brandschutz wegen der angespannten Finanzlage nur Schritt für Schritt modernisieren, doch die Zeit drängt bereits: Als unabdingbar gelten etwa die 2,5 Millionen Euro jährlich für hauptamtliche Feuerwehrleute.



Tim Weidner (SPD) formulierte den zu erwartenden Eiertanz zwischen Erfordernissen und Mitteln so: „Pflicht und Verantwortung, soweit es die finanziellen Möglichkeiten zulassen“. Die Stadträte nahmen den Feuerwehrbedarfsplan diesmal lediglich zur Kenntnis (einstimmig). Ein Antrag der CSU-Fraktion, noch weiterführende Stellungnahmen der Kreisbrandinspektion und des Staatlichen Bauamts sowie Erfahrungsberichte vergleichbarer Städte einzuholen, erntete nur eine Gegenstimme – die des Feuerwehrreferenten Franz Heidinger (Bürgerliste Starnberg): Für ihn liegen die notwendigen Erkenntnisse längst auf dem Tisch, und es gelte, endlich Nägel mit Köpfen zu machen, so Heidingers Tenor.

