Standort Kirchplatz: Starnberger Stadtratbeschließt Gedenkstätte für NS-Opfer

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin diente bereits vielen Städten als Inspiration für die Errichtung eigener Gedenkorte. © Panthermedia/photocreo

Starnberg - Zur Erinnerung an jüdische NS-Opfer in Starnberg wird eine Gedenkstelle am Kirchplatz eingerichtet. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion vom 22.November 2021, seinerzeit im Kulturausschuss, fand jetzt im Haupt- und Finanzausschuss eine 9:3-Mehrheit – die CSU hatte den Standort vor dem Alten Rathaus als Alternative vorgeschlagen, weil sie diesen für Zwecke des stillen Gedenkens für besser geeignet hielt. Nun sollen auf dem Kirchplatz eine Bronze-Tafel sowie eine Info-Stele an die jüdischen NS-Opfer erinnern. Ergänzend werden Straßenschilder an deren ehemaligen Adressen mit Zusatzhinweisen und QR-Codes ausgestattet, die zu den Biografien der Opfer führen. In den Haushalt 2023 werden 16.000 Euro für die Ausarbeitung der Bronze-Tafel und 600 Euro für die Zusatzschilder mit den QR-Codes eingestellt.

Der SPD-Antrag vom November 2021 und das mit der Recherche zum Thema beauftragte Stadtarchiv hatten weiteren Rückenwind dadurch erhalten, dass sich die Klasse 9c des Gymnasiums brieflich an Stadt-archivar Christian Fries wandte: Schülerinnen und Schüler erklärten in dem Schreiben die Absicht, zusammen mit ihrem Geschichtslehrer Fabian Fischer „in einen Dialog mit der Stadt Starnberg betreffend die Erinnerungskultur an den Holocaust“ treten zu wol



len. Daraufhin besuchten Fries und die 3.Bürgermeisterin Christiane Falk die Klasse, um mit den Schülerinnen und Schülern über konkrete Möglichkeiten des Gedenkens zu diskutieren: „Unsere Intention war ein zentraler Platz, an dem große Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird – ein Ort der Ruhe und des Gedenkens“, erläuterte einer der Schüler der 9c, die die Ausschusssitzung besuchten, den Ansatz. Auch am Konzept für eine würdevolle Einweihung der Gedenkstätte werden die Gymnasiasten mitwirken.

Stadtarchivar Christian Fries hatte im vergangenen halben Jahr Recherchen zum Thema jüdisches Leben in Starnberg unternommen und im Archiv der Gedenkstätte des KZ Dachau Informationen über die Schicksale jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Starnberg gesammelt. Es konnten hierbei noch zwei weitere Opfer von NS- Gewalt identifiziert werden: Nandor Lebowics und Manik Nutgewitsch. Beide waren laut Fries „sehr wahrscheinlich durch den Todesmarsch in den letzten Apriltagen nach Starnberg gekommen und hier kurz nach Kriegsende im Kreiskrankenhaus verstorben“.

Die Bronze-Tafel, mit der nun ihrer und der anderen NS-Opfer gedacht wird, soll als Überschrift ein Zitat des einstigen Holocaust-Überlebenden und späteren Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel tragen: „Die Toten zu vergessen, würde bedeuten, sie ein zweites Mal umzubringen.“ Auf der Tafel eingraviert sein werden die Namen der Opfer – sie wird so konzipiert sein, dass „bei späteren Erkenntnissen“ Ergänzungen weiterer Namen möglich ist. Zusätzlich wird am Kirch-platz eine Info-Stele eingerichtet werden, ähnlich den Tafeln des „Kulturspaziergangs“ mit einem exemplarischen Lebenslauf und einem QR-Code versehen, der zu den übrigen Biografien jüdischer NS-Opfer führt: „Soll die Grausamkeit und Willkür des nationalsozia-listischen Antisemitismus vor Augen führen“, so Fries. Auch an den Straßenschildern mit ehemaligen Adressen dieser NS-Opfer wird es Informationstafeln mit QR-Codes geben – eine der möglichen Aufschriften könnte lauten: „In dieser Straße wohnte XY, geboren ( . . . ) in ( . . .), ermordet ( . . . ) in ( . . . )“.



Im Hauptausschuss wurde der SPD-Vorstoß im Grundsatz ausnahms-los unterstützt, nur zum denkbar am besten geeigneten Standort für die Gedenkstätte gab es unterschiedliche Meinungen: „Der Kirchplatz ist nicht ganz unproblematisch für die Würdigung als Gedenkstätte“, sagte Ludwig Jägerhuber (CSU), es handle sich seiner Einschätzung nach nämlich um einen „Multifunktionsplatz“, an dem die innere Einkehr für ein Gedenken nicht störungsfrei bleiben dürfte. Jäger-huber schlug als Alternative den Platz vor dem Alten Rathaus vor sowie eine Marmor- statt einer Bronze-Tafel. Überlegungen, die Gedenkstätte neben der Schlossberghalle einzurichten, erteilte Bürgermeister Patrick Janik eine Absage: „Eine Gedenkstätte dort wäre etwas an den Rand gedrängt.“ Tim Weidner, einer der Initiatoren aus der SPD-Fraktion, erinnerte daran, dass der Auslöser des Antrags das Thema „700 Jahre jüdisches Leben in Starnberg“ gewesen sei – man sollte eine Gedenkstätte „möglichst nicht ins Abseits“ stellen, sondern zentral platzieren. Winfried Wobbe (UWG) sekundierte: „Das ist eine äußerst wichtige Aktion, es sollten Leute hingehen.“ Das Alte Rathaus wäre zwar als Standort auch geeignet, doch „spärlicher besucht“, weswegen er für den Kirchplatz plädiere. Eva Pfister (BMS) sah den Kirchplatz ebenfalls als „den zentralen Standort“ und wies auf den Aspekt hin, dass der Platz am Alten Rathaus demnächst barrierefrei umgebaut werde. Kerstin Täubner-Benicke (Grüne/Bündnis 90) sagte: „Am Kirchplatz kann man sich besser versammeln als am Alten Rathaus.“ Ihre Fraktionskollegin Annette Kienzle erinnerte daran, dass der Kirchplatz unter den Nazis auch „Aufmarschplatz“ gewesen sei – gerade deshalb sollte die Gedenkstätte dorthin. Der Arbeitskreis „Kirchplatz“ des Stadtrats, kürzlich aus noch anderen Gründen ins Leben gerufen, soll nun den genauen Standort bestimmen.



Fast alle Ausschussmitglieder bedankten sich ausdrücklich bei der Klasse 9c des Gymnasiums für ihr Engagement und beim Stadtarchivar für die geleistete Vorarbeit. Franz Heidinger (BLS) lud sogar die Schülerinnen und Schüler gleich mal zum Essen ein: „Meldet euch bei mir!“

Thomas Lochte