Stark alkoholisierte Frau beißt Beamten in Tutzing in die Wade

Viel zu viel Alkohol trank eine Frau am Samstag in einer Tutzinger Gaststätte. Anschließend rastete sie aus. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Tutzing - Jäh endete ein Gaststättenbesuch für eine betrunkene Frau in Tutzing. Weil sie einen Streit vom Zaun brach, schritt die Polizei ein und ordnet eine Blutentnahme an. Da sie das verhindern wollte, biss sie einen Beamten in die Wade.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in den späten Abendstunden. Dabei wurde die Polizei von einem Barkeeper einer Tutzinger Gaststätte verständigt, weil es zu einer lautstarken Streitigkeit im Lokal gekommen war. Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife entfernte sich eine Frau, welche maßgeblich zu dem Konflikt beigetragen hatte. Diese konnte kurze Zeit später fahrend in ihrem Pkw angetroffen und durch Polizeibeamte angehalten werden.

Mit 1,6 Promille Alkohol im Blut Auto gefahren

Da Alkoholgeruch aus dem Fahrgastraum festgestellt werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Die Dame wurde wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr als Beschuldigte belehrt und ihr wurde erläutert, dass sie zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wird. Die Frau erklärte hierbei bereits den Polizeibeamten, dass sie sich das nicht gefallen lassen werde.

Betrunkene Frau leistet massiven Widerstand

Im Krankenhaus angekommen setzte die Beschuldigte ihre Worte in Tate um. Sie beleidigte die eingesetzten Beamten, leistete massiven Widerstand im Behandlungszimmer, wodurch die Anwendung von unmittelbaren Zwang durch die Polizeibeamten unumgänglich war. Die Frau ließ sich jedoch nicht beruhigen, selbst am Boden fixiert wehrte sie sich weiter und biss einem der Polizisten in die Wade, so der Polizeibericht.. Der Beamte erlitt dadurch Schmerzen. Allem Widerstand zum Trotz wurde die Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der betrunkenen Autofahrerin sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Gegen Sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Der leicht verletzte Polizeibeamte, welcher sich noch in der Ausbildung befindet, war konsterniert, heißt es im Polizeibericht. Er wolle den Beruf jedoch weiterhin erlernen und ausüben.