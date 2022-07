Starke Leistung: Starnberger Beachvolleyballer erringen fünften Platz

Jannik Pohlus (l.) und Lenny Summerer freuen sich über ihr gutes Ergebnis bei den Bayerischen Meisterschaften. © TSV Starnberg

Starnberg - Erneut eine sehr starke Leistung zeigten die U13-Beachvolleyballer Jannik Pohlus und Lenny Summerer am vergangenen Samstag. Auf der Anlage des ASV Dachau kam das Team vom TSV Starnberg bei den Bayerischen Meisterschaften auf Rang fünf. Nach der Silbermedaille bei den Oberbayerischen Titelkämpfen war dieses Abschneiden Bestätigung für die Leistungsstärke der Jungs vom Brunnanger.

Im Feld der 16 Teams bekam es das TSV-Duo als Nummer 13 gesetzt zum Auftakt gleich mit Faber/Nitschke (Donauwörth/Eiselfing) zu tun. Gegen die späteren Silbermedaillengewinner war jedoch nichts zu holen. Das 8:15 und 9:15 war schnell vergessen, es folgten zwei Siege, die den Einzug ins Viertelfinale brachten. Gegen Friedrich/Neubauer (Frammersbach) waren Nerven gefragt: Nach 9:14-Rückstand und abgewehrten Satzbällen holten sich die Starnberger den ersten Satz doch noch mit 17:15 und ließen ein 15:8 folgen. Das Achtelfinale gegen Pietrynski/Roediger (Amberg), immerhin an Nummer vier gesetzt, gab es dank konzentrierter Leistung ein knappes 15:11 und 15:13. Im Viertelfinale waren die Favoriten und Lokalmatadoren Holzapfel/Pechaigner (Dachau) eine Nummer zu groß. Gegen die späteren bayerischen Meister stand letztlich ein klares 6:15, 5:15 zu Buche.

Das abschließende Spiel um Platz fünf ging dann noch über die volle Distanz: Gegen die an Nummer fünf gesetzten Bockfeld/Strobel (Herrsching/Lenggries) warf das TSV-Duo noch einmal seine ganze Kampfkraft in die Waagschale und gewann schließlich hauchdünn mit 15:13, 12:15 und 10:6 – Pohlus/Summerer sanken glücklich und erschöpft in den Dachauer Sand. Trainerin Anthrin Schäfle lobte hinterher: „In den wichtigen Momenten haben die Jungs ihr bestes Volleyball gezeigt und damit wieder das Optimum herausgeholt.“

Kreisbote