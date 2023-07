Starker Heimauftritt der Starnberg Argonauts

Von: Roland Halmel

Teilen

Die Argonauts (weiße Trikots) zeigten gegen Dachau einen starken Heimauftritt. © Halmel

Starnberg – Der zweite Saisonsieg in der Bayernliga ist unter Dach und Fach. Auf eigenem Platz ließen die Starnberg Argonauts dem Team von Dachau Thunder keine Chance.

Im Kellerduell der Gruppe 2 setzten sich die Argonauts nach einer starken Leistung klar mit 35:6 durch. Bereits zur Pause zeigte der gute Auftritt der Starnberger Offensive Wirkung. Durch zwei Touchdowns lagen die Hausherren zur Halbzeit bereits mit 14:6 in Front. Im dritten Viertel sorgten die Mannen von Coach Benedikt Ernst schließlich für die Vorentscheidung.



Spannendes Spiel der Starnberg Argonauts am Samstag gegen die Königsbrunn Ants

Drei weitere Male beförderten die Starnberger das Lederei in die Endzone. Damit zogen sie gegen die Dachauer uneinholbar davon. Die Argonauts-Abwehr ließ in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen und gestattete den Gästen keinen einzigen weiteren Punkt. Durch den Heimerfolg gaben die Starnberger die rote Laterne an die unterlegenen Dachauer ab. Am Samstag, 8. Juli, 16 Uhr wartet auf die Argonauts im Stadion am Riedener Weg ein weiterer Heimauftritt gegen die Königsbrunn Ants, gegen die sie das Hinspiel mit 6:44 verloren.