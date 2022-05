Starnberg Argonauts gegen Neu-Ulm und Rosenheim chancenlos

Teilen

Die Offensivversuche der Starnberger wurden immer wieder ausgebremst. © Roland Halmel

Starnberg - Zwei Spiele zwei Niederlagen. Das ist die ernüchternde Bilanz bei den Starnberg Argonauts zum Saisonstart in der Bayernliga. Beim Heimspiel gegen die Rosenheim Rebels zogen sie mit 7:27 den Kürzeren und davor bei den Neu-Ulm Spartans kamen die stark ersatzgeschwächten Argonauts mit 0:46 (0:19) unter die Räder.

„Trotzdem hat sich die Mannschaft nicht aufgegeben“, war Trainer Benedikt Ernst nach dem Spiel in Neu-Ulm dennoch nicht unzufrieden. Schließlich war es das erste Spiel und den Starnbergern stand nur eine Rumpftruppe mit 19 Mann zur Verfügung. In der Offensive kamen die Gäste zwar kaum zum Zug. Defensiv hielten sie gegen die überlegenen Hausherren so gut es ging mit. Gegen Rosenheim blieb das erste Viertel ohne Punkte. Im zweiten Durchgang bogen die Gäste mit drei Touchdowns in die Erfolgsspur. Erst im Schlussviertel durften die Argonauts auch noch einen Touchdown bejubeln. Am Samstag (16 Uhr) geht es für die Starnberger gleich mit einem Heimspiel gegen die Augsburg Raptors weiter.

Roland Halmel