In Sachsen gibt es Sicherheitswachten schon länger. Nun wird das Modell auch in Starnberg ausprobiert. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Starnberg - In der Freinacht von 30.April auf 1.Mai war sie erstmals im Einsatz, die neue Starnberger „Sicherheitswacht“. Was der Stadtrat schon 2019 grundsätzlich beschlossen hatte, wurde nun endlich in Tat umgesetzt – zwei Männer und drei Frauen, die sich für diese Aufgabe drei Wochen und 40 Schulungseinheiten lang haben ausbilden lassen, gingen auf Streife.

Schon vor einem Jahr hatten sich vier der fünf Wachleute für diese Aufgabe beworben – und waren trotz der pandemiebedingten Verzögerungen des Projekts drangeblieben. Der für die Ausbildung verantwortliche Starnberger Polizeihauptkommissar Kai Motschmann sprach bei der offiziellen Vorstellung von „fünf guten und geeigneten Bewerbern“ im Alter von 19 bis 57 Jahren, die am Ende von ursprünglich 14 Aspiranten übriggeblieben waren. Sogar der Präsident des für Südbayern zuständigen Präsidiums in Ingolstadt, Günther Gietl, hatte es sich nicht nehmen lassen, zu diesem Termin persönlich nach Starnberg zu kommen und seine Unterstützung zu signalisieren: „Auch bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung funktioniert es nicht ohne Ehrenamt, so Gietl. Die Aufgabe der fünf ehrenamtlichen Kräfte als Ergänzung der professionellen Polizeiarbeit vor Ort ist es, sogenannte „neuralgische Punkte“ im Gebiet der Kreisstadt im Auge zu behalten. Zu genauen Einsatzorten für die Fußstreifen zu zweit oder zu dritt mochte Polizeichef Motschmann zwar nichts sagen, doch kann man sich die in Frage kommenden Örtlichkeiten ohne Weiteres denken: Seepromenade, öffentliche Badeflächen, das in jüngerer Zeit zum Freizeit-Anlaufpunkt für Jugendliche avancierte Schulcampus an der Ferdinand-Maria-Straße oder auch der Schlossgarten – Punkte in Starnberg also, die schon mal unter einem gewissen Vandalismus zu leiden hatten. Auch in Wohngebieten ist ein Streifegehen der „Sicherheitswacht“ denkbar,

um zum Beispiel Einbrüchen vorzubeugen.

„Ziel ist sichtbare Präsenz“, sagte Polizeipräsident Gietl, die Sicherheitswachtler sollen „Ansprechpartner für die Bürger“ sein.

Da die Befugnisse der Wacht naturgemäß begrenzt sind, stehen die fünf Ehrenamtlichen bei ihren Einsätzen in permanenten Funkkontakt zur Polizei, für den Fall, dass sich brenzlige Situationen nicht nur deeskalierende Ansprache und mündliche Hinweise auf Fehlverhalten bestimmter Personen bereinigen lassen. Gleichwohl dürfen die allesamt ortskundigen Sicherheitswachtler in flagranti erwischte Straftäter festnehmen; sie haben zudem das Recht, Platzverweise zu erteilen und Personalien aufzunehmen. Im Bereich der Polizeiinspektion Oberbayern gibt es nunmehr neun Sicherheitswachten mit insgesamt 72 ehrenamtlichen Kräften. Bei den allerersten Starnberger Streifengängen in der Freinacht ist es übrigens weitestgehend ruhig geblieben, wurde vermeldet.

