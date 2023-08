Starnberg hat seine neue Brücke

Von: Oliver Puls

Die neue Brücke ist da! Um kurz vor 15 Uhr wurde am Donnerstag eines der zwei Brückenelement über die B2 eingehoben. © Puls

Starnberg – Vor allem Pendler und Zugreisende werden aufatmen: Am Donnerstag wurde die Bahnbrücke über die B2 in Starnberg eingehoben. Ab kommenden Montag, 4. September, sollen S-Bahn sowie Regionalzüge von München in Richtung Tutzing und umgekehrt wieder normal verkehren. Die B2 selbst bleibt bis Mittwoch, 6. September, gesperrt.

erade einmal 14 Tage hat das Abtragen der alten Eisenbahnüberführung gedauert. Danach wurde der komplette Bereich des künftigen Tunnelportals Nord für die neue Brücke über die Bundesstraße 2 neu gebaut. Die Umbauten sind wesentlicher Bestandteil der Ein- und Ausfahrt des Starnberger Tunnels. Am vergangenen Donnerstag schließlich konnten diese Arbeiten abgeschlossen werden. Die neue Brücke hat eine Durchfahrtshöhe von 4,5 Meter und eine Breite von 26,3 Meter. Damit ist sie sieben Meter breiter als das bisherige Bauwerk. „Mit der Aufweitung der Bahnbrücke schafft die DB Netz AG die Voraussetzung für die künftige Verkehrsführung am geplanten Nordportal des Tunnel Starnberg“, sagte bei der Brückenlegung Mark Wüller, der Projektleiter der DB Netz AG. Für die jeweils 120 Tonnen schweren Stahlüberbauten, auch „Tröge“ genannt, kam ein 750-Tonnen-Autokran zum Einsatz.



Die B2 (Münchner Straße) bleibt noch bis zum Mittwoch für Restarbeiten komplett gesperrt. Dann soll auch hier der Verkehr wieder fließen.