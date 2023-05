Starnberg ist weiterhin „Fairtrade-Stadt“

Teilen

Die Steuerungsgruppe freut sich über die erneute Zertifizierung von Starnberg zur Fair-Trade-Stadt: (von oben links) Nathalie Last (Grundschule Starnberg), Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk, Kai-Niclas Michels (Weltladen), Anne Stempel-de Fallois (Pfarrerin evangelische Kirchengemeinde), Anneli Arntz (Goldschmiede Arntz in Starnberg), Sabine Seemann und Christiane Schumann vom evangelischen Kindergarten Starnberg, Lena Choi (Pressesprecherin Stadt Starnberg). © Stadt Starnberg

Starnberg - Die Stadt Starnberg erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Die Auszeichnung wurde erstmalig 2019 durch den Verein TransFair verliehen. Seitdem baut die Stadt Starnberg ihr Engagement weiter aus.

Erster Bürgermeister Patrick Janik freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Starnberg. Wir verstehen die Auszeichnung aber auch als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement und setzen uns mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“



Vor vier Jahren erhielt die Stadt Starnberg von dem gemeinnützigen Verein TransFair e.V. erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Im Bürgermeisterbüro wird fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt und der Stadtrat hält weiterhin die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, das Starnberger Gymnasium als Fairtrade-School leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. Starnberg ist eine von über 700 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne finden Sie unter www.fairtrade-towns.de. (kb)