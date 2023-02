Anfangs wurden Hilfsgüter in die Türkei geliefert, jetzt folgen Spenden

Starnberger Berufsschüler erzählen aus den Erdbeben-Gebieten in Türkei und Syrien

Von: Petra Straub

Hilfe für die vom Erdbeben Betroffenen leisten Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Zentrums in Starnberg, darunter Furkan Gök und Sara Allathekani und ihre Lehrerin Dr. Anja Jedlitschka. © Berufliches Zentrum Starnberg

Starnberg – Der türkischstämmige Furkan Gök (21) und die aus Syrien immigrierte Sara Allathekani (19) wollen im Erdbebengebiet helfen. Im Beruflichen Zentrum in Starnberg informieren sie über die Situation vor Ort und sammeln Spenden.

In der Heimat ihrer Familien stürzen beim Erdbeben am 6. Februar Gebäude ein, begraben Zigtausende Menschen unter sich und nehmen vielen das Zuhause. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Dr. Anja Jedlitschka vom Beruflichen Zentrum in Starnberg starten sie eine Spendenaktion und informieren die Mitschülerinnen und Mitschüler über das Leid in ihrer Heimat.

Großeltern von Furkan Gök aus Neuaubing harren mit Heizstrahler im Auto aus

Täglich sind die beiden mit ihren Verwandten im Kontakt. Furkan Gök telefoniert mit seinen Großeltern in Kayseri, einer Stadt in der Mitte der Türkei. „Sie haben das Erdbeben nur leicht gespürt“, erklärt er. Doch aus Sorge vor Nachbeben haben sie in den ersten Tagen im Auto ausgeharrt – ausgestattet mit Lebensmitteln und Heizstrahler. Sein Onkel, der im südöstlich von Kayederi gelegenen Kahramanmaras als Polizist arbeitet, ist vorsorglich vorübergehend zu seiner Familie nach Kayseri heimgekehrt. Das Hauptquartier seiner Polizeieinheit wurde beim Erdbeben beschädigt und muss saniert werden, sagt der Berufsschüler. aus Neuaubing. Er lebt mit seinen Eltern und zwei Geschwistern seit seiner Geburt in Deutschland und durchläuft gerade das erste Jahr der Erzieher-Ausbildung.

Großeltern von Sara Allathekani aus Gauting haben beim Erdbeben ihr Haus verloren

„Sehr schwierig“ ist auch die Situation in den Erdbebengebieten in Syrien, berichtet Klassenkameradin Sara Allathekani aus Gauting. Hilfstransporte und -gerät kommen dort nur schwer voran, weiß sie von den Verwandten. Die Verkehrswege sind schlecht und zudem häufig vom Krieg beschädigt. 2016 ist die 19-Jährige mit ihren Eltern und dem Bruder nach Deutschland gekommen. Großeltern und die Geschwisterfamilien ihrer Eltern leben noch in Damaskus, Aleppo und dem stark vom Erdbeben betroffenen Latakia in Syrien. „Meine Großeltern haben beim Erdbeben leider das Haus verloren, sie wohnen jetzt beim Onkel. Das ist jedoch auf die Dauer schwierig.“ Eine langfristige Lösung gibt es noch nicht. Aber Sara ist heilfroh, dass keine Familienmitglieder unter den Trümmern begraben wurden.



„Man fühlt sich schuldig, weil man nicht helfen kann und die Hilfe nicht ankommt“, sagt Sara. Doch sie empfindet auch ein bisschen Freude und Stolz, darüber, mit ihren und Furkans Erzählungen über die Not in den Erdbebengebieten innerhalb weniger Tage in den Klassen des Beruflichen Zentrums Starnberg fast 2.500 Euro zusammengetragen zu haben. Der Betrag wurde ans Rote Kreuz zur Unterstützung in den Erdbebengebieten überwiesen.

Anfangs wurden Hilfsgüter in die Türkei geliefert, jetzt folgen Spenden

Kurz nach dem Erdbeben Anfang des Monats hat Furkans Familie Kleidung zu den Verwandten in der Türkei geschickt. Auch der Tanzverein, in dem der 21-Jährige aktiv ist, hat Kleidung und eine Spende beigesteuert. Bis heute ist der junge Mann sehr betroffen von den Vorfällen. „Es geht auf die Psyche“, schildert er. „Manchmal kann ich nicht klar denken.“ Sara geht es ähnlich. „Man hat die Gedanken einfach immer bei der Familie, sie ist nie sicher“, sagt sie. Doch es gibt auch bessere Tage, in denen die beiden Hoffnung haben, wenn sie auf den Social-Media-Kanälen die Bilder von Hilfsaktionen in den Krisengebieten sehen. „Dann geht es mir besser“, beschreibt Sara.



Sie und ihr Klassenkamerad Furkan wollen weiterhin die Aufmerksamkeit auf die Erdbebengebiete lenken und an ihrer Schule Referate halten, um für Verständnis und Mithilfe zu werben. Denn eines hat Furkan bereits bei der Sammelaktion an seiner Schule wahrgenommen – „das Mitgefühl in den Gesichtern seiner Mitschülerinnen und Mitschüler“, als er über die Geschehnisse in der Türkei informierte. „Es hat gut getan, beim Erzählen alles rauszulassen“, und es war schön für ihn zu sehen, wie die Menschen in der Türkei und in Syrien wertgeschätzt werden.