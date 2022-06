Starnberger Einzelhandelskonzept von 2013 wird fortgeschrieben

Starnberg - Das Einzelhandelskonzept der Stadt Starnberg aus dem Jahr 2013 wird in leicht aktualisierter Form fortgeschrieben. Der Stadtrat bewertete trotz vereinzelter skeptischer Wortmeldungen dieses planerische Steuerungsinstrument als weiterhin unverzichtbar und fasste den einstimmigen Beschluss, es auch zur Gestaltungsgrundlage für die gewerblichen Nutzungsformen beim „MOOSAIK“-Projekt zu machen.

Zwei Referenten der Augsburger Firma „CIMA Beratung + Management GmbH“ trugen dem Plenum am Montag ihre Gedanken zur Fortschreibung des bereits 2012/13 gemeinsam mit der Stadt erarbeiteten Einzelhandelskonzepts – abermals hatte die CIMA laut eigenen Angaben hierbei eng mit der Verwaltung kooperiert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass das Standortkonzept „weitgehend beibehalten werden kann“: Die „Spielregeln für alle Marktteilnehmer“ (CIMA) müssten freilich dem unübersehbaren Strukturwandel in den Innenstädten angepasst werden, so der Tenor.



So gebe es einen „Funktionsverlust von Innenstadt und Nahversorgung“ zu verzeichnen, weswegen ein Steuerungskonzept auch künftig unverzichtbar sei, warben die Fachberater in eigener Sache. Starnberg sei ein „spezieller Standort“ mit beträchtlicher Kaufkraft, doch gelte es dies alles in geordnete Bahnen zu lenken, „mit vorausschauende Gesamtplanung statt hektischer Einzelfallbetrachtung“, so die Empfehlung der CIMA.



Ihrem aktualisierten Steuerungsinstrument legten die Augsburger Fachbegriffe wie „Ansiedlungsleitsätze“ (fürs Gewerbe), „Sortimentskonzept“ und „Angebots- und Nachfragesituation“ zu Grunde, was bei BLS-Stadtrat Franz Heidinger sofort die Zwischenfrage auslöste: „Haben Sie überhaupt mit den Einzelhändlern gesprochen und gefragt, was die wollen?“ Dies wurde verneint, man habe aber via Stadtverwaltung Daten über den örtlichen Einzelhandel eingeholt, so die Antwort der CIMA-Vertreter.



Und weiter ging´s mit den marktanalytischen Termini: Ein „Stärken- und Schwächen-Profil“ Starnbergs und seiner Struktur war erstellt worden – Fazit: Es gebe immerhin „noch keine stadtbildprägende Leerstand-Situation“. Zielsetzung für das „Mittelzentrum“ Starnberg müsse es sein, eine „möglichst fußläufige standortnahe Versorgung“ zu schaffen bzw. zu erhalten.



„Deshalb dieser Werkzeugkasten für unsere Bauleitplanung“, ergänzte Bürgermeister Patrick Janik an der Stelle des Vortrags. Lediglich „geringfügige Anpassungen“ und eine gewisse Eingrenzung des zentrumsnahen Versorgungskonzepts sei vonnöten, so die CIMA, um erstens die Innenstadt nicht durch Dopplungen und Kopien bestehender Angebote zu schädigen, wenn eines Tages das „MOOSAIK“-Projekt strukturiert und realisiert wird, zweitens hier wie dort die Nahversorgung sicher zu stellen und drittens nach der „Umwidmung eines bisherigen Gewerbegebiets in Urbanes Gebiet mit primärem Fokus auf Wohnen“ (Stadt-Prosa zum MOOSAIK) „sonstigen Sortimenten Raum zu bieten“, die aus verschiedenen Gründen nicht ins Stadtzentrum passen.



Charlotte Barth (CSU) blieb skeptisch: „Ich verstehe nicht so ganz, was uns das alles bringt? Mir fehlt hier total der Mehrwert“, so Barth mit Verweis auf die Gutachter-Kosten. „Wovor genau haben wir jetzt Angst, wenn wir dieses Konzept nicht beschließen?“, fragte sie in Richtung Verwaltung.



Stadtbaumeister Stefan Weinl entgegnete, es gehe vor allem um „Steuerung, dass der vorhandene Gewerbe-Mix stabil bleibt“. Andernorts ließe sich bereits beobachten, dass Innenstädte ausbluteten, verursacht durch „schädliche“ Gewerbestrukturen, so Weinl, der hinzufügte: „Die letzten Corona-Jahre haben uns wirklich zugesetzt.“ Bezogen auf die Starnberger Innenstadt und die akuten Parkplatznöte merkte Franz Heidinger an, dass dieses Thema ein „heißes Eisen“ sei und er sich „mehr Fingerspitzengefühl“ bei der Stadt wünsche, wo einige „die Nase zu weit droben“ hätten – die Leute seien es „leider gewohnt, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren“, weswegen das Gewerbeansiedlungskonzept an der Weilheimer Straße, also am Ortsrand, besonders zu loben sei:



„Geht auch auf unser Einzelhandelskonzept zurück!“, parierten die CIMA-Leute prompt und nicht ohne Stolz. Das leicht modifizierte Konzept wird nun als Lenkungsinstrument fortgeschrieben, der entsprechende Beschluss dazu fiel einstimmig.

