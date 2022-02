Starnberger Feuerwehren bekommen ihre Dienstbekleidungsswünsche doch noch erfüllt

Die 20 Jahre alte Einsatzkleidung der Starnberger Feuerwehren muss dringend erneuert werden (Symbolbild). © Panthermedia/SimpleFoto

Starnberg - Die von den Starnberger Feuerwehren als unverzichtbar bezeichnete Erneuerung ihrer 20 Jahre alten Einsatzbekleidung wurde vom Stadtrat nun doch noch bewilligt. Das Plenum kippte am Montag den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aus der vorigen Woche, der die hierfür bereitzustellenden Mittel von (beantragten) 500.000 Euro auf 250.000 Euro zusammengestrichen hatte. Danach hatte es bei den Feuerwehrlern viel Kopfschütteln gegeben, denn die Einsatzausstattung für die aktuell 223 Aktiven der acht Wehren war nach den Worten des federführenden Kommandanten Markus Grasl keine bloße Wunschvorstellung, sondern schiere Notwendigkeit.

Grasls Zitat, wonach man nicht Einsatzbekleidung für 350.000 beantragt hätte, „wenn man welche für 500.000 braucht“ (und damit den exakten Bedarf wiedergebe), hatte einigen Wirbel verursacht, aber letztlich auch Wirkung gezeigt: Bei der Stadtratssitzung dämmerte den Kommunalpolitikern nämlich, dass eine Verschiebung des über kurz oder lang sowieso fälligen Ausgabepostens in die Zukunft „alles nur noch teurer werden“ ließe, wie die BMS-Sprecherin und vormalige Bürgermeisterin Eva Pfister es ausdrückte. Auch Grasls leibhaftige Anwesenheit bei der Montagssitzung (flankiert vom Kleiderwart und einem Mannschaftsführer der Feuerwehren) sollte sich auszahlen: Der Kommandant, laut Eva Pfister, „für seine Direktheit bekannt“, nahm auch diesmal kein Blatt vor den Mund und kritisierte den Kürzungsbeschluss aus der Vorwoche als „von der Signalwirkung her nicht gut“. Rathauschef Patrick Janik, der die damalige Ausschusssitzung nicht hatte leiten können, sprach sogar von einer „verheerenden“ Außenwirkung – die Debatte sei wohl „aus dem Ruder gelaufen“. Der Finanzreferent des Stadtrats, Thomas Beigel (CSU), begründete die Entscheidung des Hauptausschusses mit den Worten: „Es ist für uns wahnsinnig schwierig festzustellen, was wir wirklich dringend brauchen“ für die Feuerwehrler, zumal auch der Feuerwehrbedarfsplan lange auf sich hatte warten lassen.



Grasl wies hierfür die Verantwortung zurück und entgegnete: „Der vom Bonner Planungsbüro sollte mal endlich seinen Vortrag dazu halten.“ Als UWG-Stadtrat Otto Gassner nun konkret wissen wollte, was denn so eine einzelne „Tagesdienstkleidung“ kosten würde, nannte der Kommandant „als Faustregel rund 1.500 Euro“ – diese Dienstbekleidung brauche man für jeden „Atemschutzträger“ unter den 223 Aktiven jedoch in dreifacher Ausführung, um tatsächlich jederzeit voll einsatzbereit zu sein – alle anderen Aktiven benötigen nur zwei Garnituren. Der Beschluss, die beantragten Mittel doch noch zu genehmigen und in Haushalt bzw. Finanzplan einzustellen, wurde einstimmig gefasst.

Thomas Lochte