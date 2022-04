Starnberger „Francis Band“ sucht neuen musikalischen Leiter

Die Francis Band der Starnberger Franziskus-Schule und Heilpädagogischen Tagesstätte ist derzeit auf der Suche nach einem neuen musikalischen Leiter. © Lebenshilfe Starnberg

Starnberg - Seit 30 Jahren ist die Francis Band der Franziskus-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte im ganzen Landkreis bekannt. Im letzten Jahr hatte die Schulband eine mitreißende CD zum 50-jährigen Jubiläum der Lebenshilfe Starnberg herausgebracht. Die Lieder der Francis Band sprühen nur so vor Lebensfreude und musikalischer Begeisterung. Die Auftritte der Schulband zeigen, dass Menschen mit Behinderung ein Teil unserer Gesellschaft sind und selbstverständlich an der Mitgestaltung des öffentlichen Lebens aktiv teilnehmen.

Da die Francis Band derzeit ohne Bandleader ist, sucht die Lebenshilfe Starnberg dringend ab September Unterstützung. Geprobt wird in der Schulzeit vormittags für die Dauer von zwei Schulstunden pro Woche. Gespielt werden Rock- und Popsongs mit Rhythmusinstrumenten wie Sticks, Cajon oder Schlagzeug. Bei der Francis Band steht die Freude am gemeinsamen Musizieren im Mittelpunkt. Bei den mehrmals im Jahr stattfindenden Auftritten in der Öffentlichkeit erfahren die Jugendlichen ein hohes Maß an Anerkennung. Dies steigert ihr Selbstbewusstsein und vermittelt den Schülerinnen und Schüler ein positives Selbstwertgefühl.

Interessierte, die sich angesprochen fühlen und diese besondere Band leiten möchten, wenden Sie sich direkt an die Franziskus-Schule (Anne-Katrin Rittmeyer-Breu, Telefon: 08151/650 50-11) oder an die Heilpädagogischen Tagesstätte (Bettina Lüth-Brandt, Telefon: 08151/650 50-13).

