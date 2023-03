Starnberger Gymnasiast vertritt den Landkreis beim Vorlesewettbewerb auf Bezirksebene

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser: Im Landkreis Starnberg ist die Entscheidung bereits gefallen. © PantherMedia/olegkrugllyak

Starnberg – Er geht in die 6. Klasse am Starnberger Gymnasium und hat sich beim Vorlesewettbewerb der Fachschaft Deutsch in der Stadtbücherei als bester Vorleser durchgesetzt. Andreas Mörtl wird als Sieger des Regionalentscheids nun demnächst den Landkreis Starnberg und seine Schule auf Bezirksebene vertreten.

Später folgt die Länderebene bevor am 21. Juni das Bundesfinale in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) stattfindet. Dann treffen die 16 besten Vorleserinnen und Vorleser aufeinander.



Seit 1959 gibt es den Vorlesewettbewerb, er gilt als der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Am heute 64. Vorlesewettbewerb, initiiert von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, nehmen rund 600.000 Schülerinnen und Schüler teil. Die über 600 Regionalwettbewerbe wurden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und verschiedenen kulturellen Einrichtungen organisiert.