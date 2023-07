Starnberger Hefte und Karin Schreibers Erstlingsroman

Teilen

Vorgestellt wird eine bunte Mischung von Geschichten und Gedichten aus früheren und künftigen Starnberger Heften. © Stadt Starnberg

Gauting - Das Team der Starnberger Hefte ist in die Gautinger Buchhandlung Kirchheim eingeladen. Alexander Granzer liest ausgewählte Passagen aus Karin Schreibers Erstling „Davon geht die Welt nicht unter“.

In diesem gesellschaftskritischen Heimatroman geht es um eine Provinz-Jugend in den rauhen 50er-Jahren, um Little Richard und den ersten Bikini am Bodensee. Daraus vorgelesen wird am Dienstag, 25. Juli, 19.30 Uhr in der Gautinger Buchhandlung Kirchheim.

Bunte Mischung aus Geschichten von Starnberger Heften

Außerdem wird eine bunte Mischung von Geschichten und Gedichten aus früheren und künftigen Starnberger Heften vorgestellt (Joachim Meissl: Beim Optiker in Starnberg; Lisa Kammermeier: Der Morgen danach; Mei Shi: Fernsehabend; Fabian Müller: Blöde Kaninchen; Klaus J. Wagner: Whistleblower). Zum Programm gehört außerdem Vanessa Langes Satire „Starnberg, immer eine Reise wert“. Patricia Czezior und Sonja Haanraads tragen Gedichte vor, Roger Schöntag eine Reiseskizze in Richtung Süden oder Norden. Außerdem sind fangfrische Gedichte von Pauline Petereit aus der Bretagne eingetroffen.

Dazu spielen Sophia Vigano (Querflöte), Maria Bernhard (Klarinette) und Marlene Drobisz (Klavier) Stücke unter anderem von Schostakowitsch. Die Moderation übernimmt Ernst Quester. Der Eintritt ist frei. (kb)