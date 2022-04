Ehrungen und deutliche Worte

Von: Oliver Puls

Beim Handwerkerempfang im Pöckinger Beccult kam nach zwei Jahren Pandemie wieder eine große Runde zusammen - und ehrte eine Reihe von Zunft-Vertretern © Photographer: Andrea Jaksch

Pöcking – Zwei Jahre lange konnte Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder zu keinem Handwerker-Empfang laden. Daher war seine Freude am Montagabend umso größer, neben den Vertretern der Zünfte auch eine Reihe von Ehrengästen in Pöcking begrüßen zu können. Neben einer kritischen Bestandsaufnahme der aktuellen Situation der Handwerkerschaft konnten wieder viele Auszeichnungen an Innungssieger, Meisterstücke und für besondere Leistungen vergeben werden.

Eigentlich wollte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ins Beccult kommen und mit den Handwerkern und Vertretern der Zünfte sprechen. Doch sie testete sich am Montagvormittag positiv auf Corona. Ebenso eine Reihe weiterer Gäste, die kurzfristig absagen mussten. Kaniber schickte ihren Ministerialdirigenten Ludwig Wanner, der sich vor allem mit dem Fachkräftemangel und dem, in vielen Branchen fehlenden Nachwuchs beschäftigte. Gerade während der Pandemie habe man gesehen, „das Handwerk ist ein Stabilitätsanker“. Rund13 Prozent aller Bayerinnen und Bayern seien im Handwerk tätig. Wanners Sohn selbst hat den Beruf des Zimmerers erlernt, so der stolze Vater, der für „Master + Meister“ und duale Ausbildungsmodelle warb. Er versicherte den Starnberger Handwerkern die „offene Tür der Ministerin“, man höre genau hin, wo „der Schuh drückt“. Und das sind momentan die extrem hohen Energiekosten und immer größer werdende Engpässe bei der Materiallieferung, ergänzte Handwerkskammerpräsident Franz-Xaver Peteranderl. Neue Lieferketten müssten aufgebaut werden, der Energiesektor werde sich verändern, dies seien laut Peteranderl durchaus lösbare Probleme. Sorgen mache er sich beim Nachwuchs: „Die Baby-Boomer gehen jetzt in Rente und nur fünf Prozent kommen nach.“ Das Handwerk – insgesamt gibt es 156 verschiedene Gewerke und Berufsbilder – müsse selbstbewusst mehr Eigenwerbung betreiben, müsse flexiblere Arbeitszeiten einführen, vor allem für junge Familien, müsse mehr auf Dualität setzen, also Lehre, Weiterbildung und Studium.



Ludwig Gansneder verwies zudem in dem „extrem beliebten Landkreis Starnberg“ auf ein weiteres Problem: „Bezahlbare Wohnungen für unsere Mitarbeitenden.“ Die Werbetrommel für das heimische Handwerk rührten nach Kräften Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler und Landrat Stefan Frey. Ausbildung vor Ort, Arbeitsplätze auch für viele Geflüchtete, die Integrationskraft vieler Betriebe, regionale Produkte für die heimische Bevölkerung, zählten beide auf.