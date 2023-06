Starnberger Land legt ordentlich nach

1.000 Quadratmeter Blühflächen

Gauting – Die Sonnenäcker der Solidargemeinschaft STARNBERGER LAND sind alle übergeben und es wird gegartelt, was das Zeug hält.

Nachdem der Start für die über 400 Sonnenäcker-Pächter aufgrund des vielen Regens dieses Jahr auf sich warten ließ, ist die Motivation jetzt umso größer.



Auf drei der neun Sonnenäcker ist noch etwas Platz übriggeblieben. Dort wurden diese Woche Blühflächen ausgesägt. Mitglieder der Solidargemeinschaft trafen sich dort mit Pächtern der Sonnenäcker und säten und rechten die übrigen Flächen der Sonnenäcker gemeinsam ein. Direkt im Anschluss fing es an zu regnen, so dass gleich alles gut angegossen wurde. Jetzt heißt es hoffen, dass das Saatgut angeht und vielfältige Blumenwiesen entstehen. Auf den etwa 1.000 Quadratmeter in Andechs, Gauting und Oberpfaffenhofen haben dann die Insekten freie Auswahl.