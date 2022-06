Starnberger Polizei schnappt Fahrradvandalen

Blaulicht

Starnberg - Da es in letzter Zeit vermehrt zu Sachbeschädigungen und unbefugtem Gebrauch von Fahrrädern der Deutschen Bahn gekommen ist, wurde eine Zivilstreife der PI Starnberg mit der Überwachung beauftragt.

Diese konnte am gestrigen Donnerstag, gegen 17 Uhr, am Bahnhof See in Starnberg vier Personen beobachten, die sich an diesen Fahrrädern zu schaffen machten. Es handelte sich dabei um Kinder und Jugendliche aus Starnberg, Tutzing und Krailling. Einer ist 13 Jahre, zwei 15 Jahre und einer 17 Jahre alt. Alle vier Personen wurden von den Fahndern gestellt und zur Polizeiinspektion Starnberg gebracht.

Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurden alle ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 13- jährige muss mit keinen strafrechtlichen Folgen rechnen, da er noch als Kind zählt. Es erfolgt aber auf jeden Fall eine Mitteilung an das Jugendamt. Die anderen Personen müssen mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Leistungserschleichung und Unbefugtem Gebrauch eines Fahrrades rechnen. Die vier festgestellten beschädigten Fahrräder der Deutschen Bahn wurden auf die Starnberger Polizeiwache gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Kreisbote