Starnberger Polizei stellt nach Ladendiebstahl Diebesgut im Wert von 1.500 Euro sicher

Diebesgut im Wert von 1.500 Euro konnte die Polizei Starnberg am Mittwochabend sicherstellen. © Polizei Starnberg

Starnberg - Eine 39 Jahre alte Frau aus Andechs wurde am Mittwochabend gegen 18 Uhr in einem Starnberger Bekleidungsgeschäft von einer Angestellten ertappt als sie einen Regenponcho im Wert von 79 Euro stehlen und das Geschäft verlassen wollte ohne zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Frau zur weiteren Abklärung mit zur Dienststelle.

.Dort stellte sich heraus, dass sie in einer Bauchtasche, die in ihrem Kleid eingenäht war, weitere Kleidungsstücke versteckt hatte.

Da davon auszugehen war, dass sie nicht zum ersten Mal so vorging, nahmen die Beamten Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf, die eine Durchsuchung der Wohnung anordnete.

In der Wohnung der 39-Jährigen fanden die Beamten schließlich mehrere Koffer, in denen Lebensmittel und verschiedene Gebrauchsgegenstände lagerten. So fanden sich zum Beispiel 25 Gläser einer bekannten Nuss-Nougat-Creme, 20 Gläser Instant-Kaffee, mehrere Gläser Honig, genauso wie eine Vielzahl von Shampoos, Seifen, Waschmittel, Eau de Toilette, Feuerzeuge, Bürsten und Scheren. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Andechserin die Waren in ihrem sozialen Umfeld weiterverkauft hat. Der Wert der Beute liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Frau wird sich wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.