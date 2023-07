Starnberger Radler verpassen Rekordergebnis nur knapp

Motiviert und voller Energie: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen STAdtradelns mit Bürgermeister Patrick Janik bei der Abschlussfeier am Rathausvorplatz in Starnberg. © Stadt Starnberg

Starnberg - Knapp 150.000 Kilometer haben die Teilnehmenden aus Starnberg im STAdtradeln-Aktionszeitraum auf dem Fahrrad gesammelt. Das liegt nur wenig unter Rekord-Ergebnis von 2020. Der Landkreis liegt bayernweit auf Platz sechs.

Starnbergs Radlerinnen und Radler fuhren beim diesjährigen STAdtradel-Wettbewerb das drittbeste Ergebnis ihrer 15-jährigen STAdtradel-Geschichte ein, erklärt die Stadt Starnberg. Der Landkreis liegt derzeit bundesweit knapp über den Top 50, bayernweit auf Platz sechs. Innerhalb des Landkreises hat Gauting vor Gilching und Starnberg die Nase vorne. Von allen 1000 Gemeinden zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern liegt Starnberg derzeit bundesweit unter den besten 150, bayernweit sogar unter den besten 25.

Im Landkreis Starnberg liegt Gauting vor Gilching und Starnberg

Am Montag zeichnete Bürgermeister Patrick Janik zusammen mit dem STAdtradel-Koordinationsteam die drei besten Teams der Stadt Starnberg aus. Das Team „Kindergarten-Tornado“ hatte die Nase vorne, diesmal vor den Sportskanonen vom „Seniorentreff“ und dem Verein „Bike It Starnberg“. Pro Kopf war das Team der „Fahrschule am See“ vor den Teams „Bike It Starnberg“ und „UWG“ am stärksten. (kb)