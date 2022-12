Starnberger Tunnel wohl erst in zehn Jahren fertig

Von: Thomas Lochte

Sondersitzung_Tunnel.jpg © Andrea Jaksch

Starnberg – Der B 2-Tunnel dürfte wohl erst in zehn Jahren fertig werden. Bei einer von rund 60 Zuhörern verfolgten Sondersitzung des Stadtrats gab das Staatliche Bauamt Weilheim einen umfangreichen Sachstandsbericht, der auf eine solche Gesamtbauzeit schließen lässt. Aus Sicht der federführenden Behörde gibt es weiterhin keinerlei Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Projekts, dessen Kosten zuletzt Anfang 2020 mit 320,5 Mio. Euro beziffert worden waren.

Zwei große Baumaßnahmen in 2023

Herwig Ludwig, Projektleiter beim Staatlichen Bauamt Weilheim, der dortige Amtsleiter Stefan Scheckinger und Lukas Schulte, Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau, erläuterten gut 50 Minuten lang den aktuellen Stand der Dinge und lieferten einen Ausblick auf zwei größere Baumaßnahmen im kommenden Jahr: Dann soll während der Pfingst- und der Sommerferien auf einer Gesamtstrecke von über zwei Kilometern entlang der Bundesstraße quer durch Starnberg in rund vier Metern Tiefe ein Mittelspannungskabel verlegt werden – diese soll später bei der eigentlichen Bohrung für den Tunnel die Vortriebsmaschine mit Strom versorgen. Die zweite große Baumaßnahme 2023 wird, von Februar bis Dezember geplant, die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die B 2 sein. Sie ist wegen des erweiterten Platzbedarfs für den oberirdischen Verkehr neben dem Tunnelportal erforderlich. Vom derzeit noch laufenden Planänderungsverfahren (PÄV) – unter anderem wegen verbesserten Brandschutzes mittels einer Hochdruckwassernebelanlage - sowie von eventuellen Klagen wird es abhängen, wann die Arbeiten vergeben und ausgeführt werden können. Der Abschluss des PÄV wird für Ende 2023 erwartet – Luks Schulte: „Ein relativ komplexes Werk.“ Rechnet man dies alles hoch, könnte es bis zur endgültigen Fertigstellung 2032 werden.

Entlastungswirkung von 18.000 Fahrzeugen am Tag

Bis 2025 sollen etliche „bauvorbereitende Maßnahmen“ erfolgen wie etwa das Freimachen von Baufeldern, weitere Spartenverlegungen, archäologische Vorerkundungen, Kampfmittelsondierung, Maßnahmen zum Schallschutz während des Tunnelbaus – der Tunnelbau selbst wird laut Schätzung der Weilheimer Behörde sieben Jahre in Anspruch nehmen. Hinsichtlich der Gesamtkosten werden weitere Steigerungen erwartet, bedingt durch die allgemeine Kostenentwicklung während der Pandemie-Jahre. Eine konkrete Zahl vermochte Projektleiter Herwig Ludwig jedoch nicht zu nennen: „Wir gehen fest davon aus, dass der Tunnel weiterhin in der Wirtschaftlichkeit ist“, entgegnete Ludwig auf kritische Fragen von erklärten Tunnel-Gegnern aus dem Stadtrat. Das Vorhaben werde vom Bund sicherlich nicht gekippt, weil die Kosten davongaloppieren, der Tunnel habe nach wie vor und erwiesenermaßen eine Entlastungswirkung von 18.000 Fahrzeugen am Tag (was ungefähr dem täglichen Durchgangs-verkehr auf der Bundesstraße 2 entspreche). das Bauwerk werde auf dem aktuellen Stand der Technik sein und sei „vernünftig dimensio-niert für die Aufgabe, die es hat“.

Keine verbindliche Antwort

Gegenüber Fragen nach einer Darstellung der CO-2-Emissionen bei der Abluftanlage des Tunnels oder Forderungen nach „Maßnahmen zum Schutz der Menschen in Starnberg, nicht nur welche für den Verkehrsfluss“ beide von BMS-Stadträtin Eva Pfister vorgetragen) gaben sich die Weilheimer Behördenvertreter offen, stellten aber zugleich klar: „Emissionsdarstellungen sind nicht Teil der Planfeststellung.“ Wortbeiträge wie die Frage eines WPS-Stadtrats, wer denn die Verantwortung übernehmen werde, falls sich der Tunnelbaus zur „Endlosbaustelle“ auswachsen sollte, konnten naturgemäß an diesem Abend nicht verbindlich beantwortet werden.