Starnberger übersieht beim Aussteigen Radfahrer

Teilen

Junger Radfahrer stürzt beim Öffnen einer Autotür. © PantherMedia

Starnberg - Ein 53-jähriger Starnberger hat heute Morgen gegen 8.20 Uhr beim Aussteigen aus seinem Pkw einen jungen Radfahrer übersehen, der daraufhin stürzte.

Der Autofahrer hatte seinen BMW an der Josef-Jägerhuber-Straße abgestellt und öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei bemerkte er den elfjährigen Schüler nicht, der mit seinem Fahrrad an dem Pkw vorbei fahren wollte. Der Junge konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die geöffnete Tür des BMW. Dadurch kam er zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung ins Klinikum gebracht. Auf den Autofahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Die Polizei empfiehlt, beim Öffnen der Tür die straßenabgewandte Hand zu nutzen, als Fahrer also mit der rechten Hand die Tür zu öffnen (der sogenannte Holländer-Griff). Durch die damit verbundene Körperdrehung und den damit einher gehenden Schulterblick können Radfahrende leichter erkannt werden, wenn sie am geparkten Fahrzeug vorbei fahren.