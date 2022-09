Starnbergs Bürgermeister informiert über schwindende Geldmittel und „Vollkasko-Mentalität“

Bürgerversammlung in Starnberg

Von Thomas Lochte schließen

Starnberg - Rund 110 Personen kommen zur Bürgerversammlung in Starnberg und nutzen die Gelegenheit, sich über laufende Projekte und Vorhaben zu informieren. „Ein Weiter so können wir nicht einlegen“, erklärt Bürgermeister Patrick Janik.

Ziemlich genau vier Stunden dauerte am Donnerstag, die erste Bürgerversammlung der Ära Patrick Janik in Präsenzform, nachdem der im Mai 2020 mit 51,9 Prozent ins Amt gewählte Rathauschef seinen Rechenschaftsbericht im Vorjahr Corona bedingt nur ins Internet hatte stellen können. Gut 110 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung Janiks in die Brunnangerhalle gefolgt, in die man wegen der noch bis Dezember andauernden Sanierung der Schlossberghalle diesmal ausweichen musste. Von ihrem Recht, Anfragen und Anträge vorzubringen, machte heuer ein halbes Dutzend Starnberger Gebrauch, wobei es zumeist um Verkehrsthemen ging. Janiks Erkenntnis nach zweieinhalb Jahren im Amt in Anbetracht der schwindenden Geldmittel der Stadt und immenser Aufgaben: „Ein Weiter so können wir nicht einlegen.“

+ Bürgermeister Patrick Janik informiert bei der Bürgerversammlung über die finanzielle Situation der Stadt. © Andrea Jaksch

Der Bürgermeister war buchstäblich mit Zahnschmerzen in die Veranstaltung gegangen – eine Behandlung am Vormittag hatte jedenfalls noch eine dicke Backe hinterlassen. Und weil bei Patrick Janik nach inzwischen zweieinhalb Jahren im Amt und ebenso langer Pandemie ein gewisser Nachholbedarf an direkter Kommunikation mit dem Bürger unverkennbar war, verfehlte er das selbst gesetzte Ziel von 45 Minuten Redezeit mit 1.34 Stunden gleich mal deutlich – allzu viele Themen brannten ihm auf der Zunge. Janik ließ neben den reinen Fakten seines Rechenschaftsberichts denn auch einiges Persönlich-emotionale aufscheinen: „Ich war im selben Maße begeistert wie entsetzt ob der Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung“, ließ der 46-Jährige durchblicken, lobte andererseits aber mehrfach die hohe Effizienz und Leistungsbereitschaft seiner 392 Mitarbeiter.

Bebauungsplanverfahren nicht zu stemmen

Für die gleichwohl chronische Überlastung seiner Behörde, insbesondere des städtischen Bauamts, hatte Janik vor allem eine strukturelle Ursache ausgemacht: „Die kommunale Ebene hat ein Problem – sie erhält nicht die finanziellen Mittel, die sie braucht.“ Allein im Themenfeld „Bauen/Liegenschaften“ habe die Stadt mittlerweile um die 450 Vorgänge pro Jahr zu bearbeiten, so Janik – bis 2021 seien es noch „zwischen 200 und 250“ Bauanträge und dergleichen gewesen: „Es ist gebaut worden wie nicht gescheit“, wir arbeiten längst am Limit.“ Aktuell seien nicht weniger als 70 Bebauungsplanverfahren anhängig, so Janik, nur zehn seien mit den vorhandenen Kapazitäten zu stemmen und „in Arbeit“. Zugleich habe er eine gewisse „Vollkasko-Mentalität“ bei den Bürgerinnen und Bürgern beobachtet, berichtete der Rathauschef und appellierte ganz allgemein zu mehr „bürgerschaftlichem Engagement“.

Die Rücklagen der Stadt Starnberg schmelzen

Die Stichpunkte seiner ersten Amtsbilanz und vor allem der Blick auf die Finanzen Starnbergs ließen Janik immer wieder Sätze sagen wie „Die Stadt wird´s alleine nicht stemmen können.“ Dramatisch abgeschmolzene Rücklagen, ein Haushalt, der nur noch über Kreditaufnahme ausgeglichen werden kann sowie ein wahrer Berg von Aufgaben brachten den Bürgermeister auf die Metapher einer Tour-de-France-Bergetappe, vor der man erst mal prüfen müsse, ob das Fahrrad überhaupt funktioniere: Von „Wahrheiten, die unangenehm sind“ habe er zu berichten – der Spielraum der Stadt sei nur noch gering. Starnberg (offiziell derzeit 24.654 Einwohner, Tendenz steigend) habe bei der Pro-Kopf-Verschuldung inzwischen den Landesdurchschnitt überschritten, zeigte eine Beamer-Grafik. „Das wir noch mehr werden“, so Janik.

Ebenfalls zu sehen: Von 28 Millionen Euro im Vermögenshaushalt (2014) ist nur noch eine Art Mindest-reserve übriggeblieben. „Wir müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren“, mahnte Janik dringlich und kritisierte die allzu lockere Ausgabenpolitik früherer Stadtratsgremien, ohne zu verschweigen, dass er selbst ihnen angehört hatte: „Es sind uns viele Dinge verwehrt geblieben, die wir zuvor für selbstverständlich gehalten haben“, schilderte er das böse Erwachen in der seit 2020 laufenden Amtsperiode. „Wir haben richtig, richtig viel Geld ausgegeben“, kommentierte der Bürgermeister insbesondere die 5 Mio. Euro Rücklagenschwund 2017-2018. Ausgabentreibern wie den stetig steigenden Personalkosten können man nun mal nicht entkommen, so Janik unter Hinweis auf die ebenfalls kontinuierlich wachsenden Anforderungen an seine Behörde: „Wollten wir diese Kosten konstant halten, müsste ich jedes Jahr Leute entlassen.“ Allein seit 2021 waren die Personalaufwendungen der Stadt von 18.063.448 Euro auf 19.347.400 Euro geklettert.

Auch das Thema „See and the City“ ist Thema bei der Bürgerversammlung

Doch der Rathauschef hatte auch Positives im Gepäck: Ohne Details zu verraten, sprach er davon, dass die Gespräche beziehungsweise Verhandlungen mit der Deutschen Bahn zur Vermeidung einer Schadenersatzklage gegen die Stadt in Höhe von 170 Millionen Euro „sehr konstruktiv“ verlaufen, „aber noch nicht durch“ seien, es gehe noch um die „juristische Klempnerarbeit“, so Janik, der zugleich in diesem Zusammenhang andeutete, es gebe einen „Glücksfall, in den wir reinrutschen, was das Verhandlungsergebnis betrifft“. Von diesem Ergebnis unbedingt abhängig ist das weitere Vorgehen bei der Seeanbindung: Zum Themenfeld „innerstädtisches Verkehrskonzept“ und den in der Öffentlichkeit heftig diskutierten Versuchsballon „See and the City“ in diesem Sommer meinte der Rathauschef etwas entwaffnend an die Zuhörer gewandt: „Ich bin Ihr Bürgermeister und kein Missionar!“ Sollte heißen, die Bürgerinnen und Bürger müssten selber wissen, wie viel oder wenig „Auto“ beziehungsweise „Fahrrad“ und „Fußgänger-Bereiche sie in ihrer Stadt haben wollten.

Radfahrverbot an der Seepromenade gefordert

Bei der den Rechenschaftsbericht folgenden Anfragen und Anträgen von Bürgerseite waren vor allem zwei herauszuheben: Edith Jäger, Mitglied des Inklusionsbeirats, forderte ein generelles Radfahrverbot auf der Seepromenade und beantragte: „Die Seepromenade auf ihre ursprüngliche Bedeutung (nämlich als Spaziermeile für Fußgänger) zurückführen!“ Ein verkehrsgeplagter Anwohner der unteren Hanfelderstraße regte an, die Beschilderung vor der Kreuzung Tutzinger-Hof-Platz, die den Verkehr Richtung Fürstenfeldbruck und Autobahn A 96 bislang den Hanfelder Berg hinaufführt, zu ändern und die Autos und Lkw künftig geradeaus über die Westumfahrung zu leiten. „Ein sinnvoller Vorschlag“, befand der Bürgermeister, der bei vielen Anträgen und Vorschlägen gar nicht abstimmen musste: Sie waren bereits „auf dem Schirm“ bzw. stehen auf der Tagesordnung der zuständigen Gremien. Die Idee Janiks, Bürgerversammlungen sogar im Halbjahres-Rhythmus abzuhalten, wird schon im März 2023 in die Tat umgesetzt. Und die Ortsteilbürgerversammlungen folgen ohnehin noch - ein Bürger aus Wangen, der mit einem ganzen Antragspaket in die Brunnangerhalle gekommen war, zeigte sich einverstanden, seine Themen dort und mit einem „dann noch besser vorbereiteten“ (Janik) Rathauschef zu behandeln: „Bin überzeugt!“ Um 23.:07 Uhr ging eine überwiegend zufrieden wirkende Bürgerschaft nach Hause. Auch die Zahnschmerzen des Bürgermeisters hatten offenbar nachgelassen.