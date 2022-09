Starnbergs Kämmerer Thomas Deller berichtet über eine leicht verbesserte Finanzlage der Stadt

Von: Thomas Lochte

Die Finanzlage der Stadt hat sich unter anderem Dank überraschend hoher Gewerbesteuereinnahmen leicht entspannt. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Starnberg – Die Finanzlage der Stadt hat sich unter anderem Dank überraschend hoher Gewerbesteuereinnahmen leicht entspannt. Ein weiterer „Entlastungseffekt“ für den laufenden Haushalt ergibt sich laut Zwischenbericht des Kämmerers Thomas Deller allerdings auch aus dem Umstand, dass mangels ausreichender Bearbeitungskapazitäten der Verwaltung etliche der im Etat angesetzten Projekte heuer nicht realisiert werden können.

Dellers im Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis genommene Zwischenbilanz ist von leichtem Optimismus geprägt: So lägen die Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres mit 19.347.119 Euro bislang um 5,15 Prozent über dem Haushaltsansatz für 2022 von 18,4 Mio. Euro. Indes ließe sich aus den Abrechnungen des 1. und 2.Quartals „noch keine belastbare Prognose“ für das 3. und 4.Quartal erstellen, so Deller. Dieser Einnahmeposten sei generell stark volatil und in den vergangenen Jahren war hier auch keine Regelmäßigkeit festzustellen. Sobald jedoch das 3.Quartal 2022 abgerechnet ist, steht praktisch aus das Jahresergebnis fest, da für das 4.Quartal nur noch ein Abschlag von 110 Prozent des 3.Quartals fällig sein wird.

Abschlagszahlung vom Freistaat inzwischen abgerechnet

Ähnliches gelte für die Umsatzsteuerbeteiligung der Kommune. Bei der Zweitwohnungssteuer liegt Starnberg derzeit mit 214.521 Euro knapp über dem Ansatz von 200.000 Euro, während der Anteil an der Grunderwerbssteuer (Ansatz 1,6 Mio. Euro) nach acht Monatsszahlungen erst 1.15.542 Euro beträgt – hier seien die monatlichen Schwankungen (zwischen 83.088 und 248.121 Euro) recht groß, teilte der Kämmerer mit. Die vom Freistaat im Dezember 2021 gewährte Abschlagszahlung zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie (damals 1.391.119 Euro) sei inzwischen abgerechnet, die im Haushalt 2022 „mangels Abschätzbarkeit“ der Gewerbesteuereinkünfte nicht eigens angesetzte Abrechnung habe (für 2021) eine Nachzahlung an die Stadt von 15.866 Euro ergeben.

Auf Basis dieser Einnahmenentwicklung konnte der Stadtkämmerer in seiner Zwischenbilanz erfreulicher Weise auch Auswirkungen auf den Vermögenshaushalt bzw. den Nachtragshaushalt der Stadt für 2022 feststellen: So werden die heuer bisher nicht in Anspruch genommenen, „kassenwirksamen“ Ausgabereste (voraussichtlich 1,89 Mio. Euro) nicht als solche in den Etat 2023 übertragen (Praxis der Vorjahre), sondern – auch „aus Gründen der Haushaltstransparenz“ – sie lassen zusammen mit den mangels Umsetzung zu verzeichnenden „Minderausgaben“ in Höhe von 6,97 Mio. Euro den Vermögenshaushalt um 8,54 Mio. Euro positiver ausfallen als geplant. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Rücklagen der Stadt (Stand zum 31.12.2021 bereits 10,127.893,80 Euro – für 2022 veranschlagte Entnahme 7.906.100 Euro ), denen nunmehr „trotz steigender Preise und zu befürchtender Rezession“ (Deller) sogar „Mittel in erheblicher Höhe“ zugeführt werden dürften. Da also die Liquidität der Stadt gesichert erscheine, habe man bislang auch keinen Kassenkredit aufnehmen müssen, so der Kämmerer, der mit Datum 2.9.2022 durch das Landratsamt auch die aufsichtliche Genehmigung für seinen Nachtragshaushalt bekommen hat.

Nur noch auf Kernaufgabe konzentrieren

Der Anfang des Jahres noch mit einer Unterdeckung von 11,6 Mio. Euro beschlossene Haushalt 2022 sowie die weitere Finanzplanung 2023-2025 steht also Dank einer „punktuell sehr erfreulichen Entwicklung“ (Deller) nicht mehr so schlecht da, wie befürchtet: Bürgermeister Patrick Janik hatte noch in der Bürgerversammlung am 15. September angekündigt, dass man sich in Anbetracht verengter finanzieller Spielräume künftig nur noch auf die Kernaufgaben werde konzentrieren müssen. Daran wird sich trotz gewisser „guter Nachrichten“ auch nichts ändern – etliche zwingende Ausgabenposten für die kommenden Jahre stehen bereits fest, zum Beispiel 5,9 Mio. Euro für Grundstückskäufe. CSU-Fraktionssprecher Ludwig Jägerhuber warnte im Hauptausschuss denn auch vor allzu viel Euphorie: „Vieles ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben!“