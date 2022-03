Start der Starnberger Saatgutbibliothek

So sieht Nachhaltigkeit aus: Erste Einblicke in die neue Saatgutbibliothek in der Bücherei Starnberg. © Stadt Starnberg

Starnberg - Seit Herbst 2021 konnten die Bürgerinnen und Bürger in der Stadtbücherei Starnberg eigenes Saatgut abgeben, um zu einer Saatgutbibliothek beizutragen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung an getrocknetem Saatgut, das "ausgeliehen" und zu Hause ausgesät werden kann.

Fast 40 Saatgut-Tütchen wurden abgegeben, die seit Mittwoch in der Stadtbücherei Starnberg zur Mitnahme einladen. Aktuelle Medien zur Saatgutgewinnung und Gartengestaltung stehen außerdem zum Ausleihen neben der kleinen Saatgutbibliothek zur Verfügung. Jeder darf zwei Saatgut-Tütchen mitnehmen, die Samen einpflanzen und den Pflänzchen beim Wachsen zusehen. Die Samen dürfen sehr gerne im Herbst wieder eingesammelt und in der Bücherei vorbeigebracht werden für die nächsten "Pflanzer" im neuen Jahr. Durch die Weitergabe von Samen aus dem eigenen Garten ist es möglich, heimische Pflanzen zu verbreiten, die Pflanzenvielfalt zu fördern und die Freude am Gärtnern zu teilen.

Für die Saatgutbibliothek ist folgender Ablauf geplant: Ab Frühjahr 2022: Wachstumsphase. Samen können in der Stadtbücherei Starnberg abgeholt und ausgesät werden. Ab Herbst 2022: Erntephase. Um die Saatgutbibliothek fortzusetzen, kann geerntetes Saatgut wieder in den Kreislauf der Saatgutbibliothek zurückgebracht werden.

