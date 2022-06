Statistiker mit düsterer Analyse: Nahrungsmittel und Energie werden im Freistaat immer teurer

Zapfsäulen: Sprit ist fast so teuer wie im Rekordjahr 2012. © Monika Skolimowska/dpa

Die Verbraucherpreise im Freistaat steigen im Vergleich zum Juni des Vorjahres um 7,9 Prozent und bleiben somit auf hohem Niveau. Im Mai belief sich die Inflationsrate auf 8,1 Prozent. Mit einem Plus von 102,7 Prozent verteuert sich Heizöl extrem. Auch Kraftstoffpreise steigen mit 33,8 Prozent stark. Selbst ohne diese Preistreiber liegt die Inflationsrate im Juni 2022 noch bei deutlichen 6,2 Prozent. Aber auch die Nahrungsmittelpreise ziehen mit 12,0 Prozent spürbar an, teilt das Bayerische Landesamt für Statistik in einer Presseaussendung mit.

Wie die Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamts für Statistik weiter mitteilen, steigen die Verbraucherpreise im Juni 2022 im Vergleich zum Mai nur moderat um 0,2 Prozent. Binnen Monatsfrist steigt der Heizölpreis um 8,9 Prozent. Kraftstoffe hingegen sind um 3,8 Prozent günstiger als im Vormonat. Nahrungsmittelpreise erhöhen sich insgesamt um 1,3 Prozent. Auch Obst wird um 1,2 Prozent teurer, Gemüse hingen sinkt um 4,0 Prozent.

Unter anderem sind die Preise für Nahrungsmittel ziehen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 12,0 Prozent wiederholt deutlich an. Insbesondere nach oben entwickeln sich die Preise für Fleisch und Fleischwaren (+19,6 Prozent), Molkereiprodukte und Eier (+14,6 Prozent) sowie Brot und Getreideerzeugnisse (+12,6 Prozent). Bei Gemüse (+5,6 Prozent) verläuft die Entwicklung moderater und die Preise für Obst (0,1 Prozent) sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die Inflationsrate wird aktuell in erster Linie von den Energiepreisen getrieben. Für den Bereich Haushaltsenergie und Kraftstoffe müssen Haushalte im Juni 39,6 Prozent mehr aufwenden als im Jahr zuvor. Vor allem Heizöl trägt mit einem Anstieg von 102,7 Prozent dazu bei. Auch der Gaspreis liegt um 69,7 Prozent höher. Preise für Strom steigen um 25,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Mai ziehen die Energiepreise an: So steigen nach den Berechnungen der Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamts für Statistik die Preise für Heizöl im Vergleich zum Mai um 8,9 Prozent. Gas (+4,2 Prozent) und Strom (+1,7 Prozent) sind ebenfalls teurer geworden.

