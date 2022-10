Staub, Lärm, Erschütterungen und Umleitung vorerst bis Weihnachten in Berg

In der Gemeinde Berg beginnt der Abwasserverband Starnberger See am Donnerstag mit einer Baumaßnahme am Ringkanal. Die Erneuerung des Schachtbauwerks ist mit Beeinträchtigungen verbunden. © Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Starnberg - Die Bürgerinnen und Bürger von Berg müssen ab Donnerstag mit Staub, Lärm und Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Grund dafür ist eine große Baustelle in der Seestraße. Der Abwasserverband Starnberger See erneuert das Schachtbauwerk des Ringkanals in Berg, das das häusliche Schutzwasser der Gemeinden Berg, Münsing und Seeshaupt sammelt.

Wie der Abwasserverband Starnberger See mitteilt, wird vom 27. Oktober bis Jahresende ein Schachtbauwerk des Ringkanals in Berg an einer Erholungsfläche erneuert. Der Ringkanal hat an dieser Stelle einen Durchmesser von 60 Zentimetern und liegt auf einer Tiefe von etwa zwei Metern. Er wird für diese Baumaßnahme auf rund 10 Metern umgelegt.

Für die wasserdichte Baugrube werden Spundwände in den Boden gerammt

Zur Errichtung des neuen Schachtbauwerkes mit Abmessungen von drei mal 3,5 Metern wird ein Spundwandkasten errichtet. Die Spundwände werden in den Boden gerammt und nach der Maßnahme wieder entfernt. So entsteht eine wasserdichte Baugrube, welche aufgrund der Nähe zum See notwendig ist. „Hierbei ist mit Erschütterungen zu rechnen“, kündigt der Abwasserverband Starnberger See an. Bevor die Spundwandarbeiten jedoch ausgeführt werden können, müssen Leitungen von Gas und Trinkwasser verlegt werden. Auch für die Sicherstellung des Schmutzwasserabflusses ist ein bauzeitliches Provisorium zu errichten.

Leitungen für Gas und Trinkwasser werden verlegt

Während der Bauzeit ist der Durchgangsverkehr für Fußgänger und Radfahrer möglich. Alle anderen Fahrzeuge können die Baustelle nicht passieren und müssen dementsprechend der Umleitungsbeschilderung folgen. Durch die Baustelle ist im Rahmen der üblichen Arbeitszeiten mit einer erhöhten Staub- und Lärmbelastung zu rechnen, erklärt der Abwasserverband Starnberger See.

Von Weihnachten bis ins Frühjahr ist in Berg eine Bau-Pause geplant

Der Abschluss der Maßnahme ist noch vor Weihnachten geplant. Die Straße wird dann provisorisch gesichert und für den Verkehr freigegeben. Im Frühjahr 2023 ist die Innenausstattung des Schachtbauwerkes geplant. Hierbei kann es erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. (kb)