Stefan Amon von der Gemeinde Gilching war „engagierter Wegbegleiter“

Stefan Amon (vorne l.) von der Gemeinde Gilching geht zum 1. Juli in den Ruhestand. © Gemeinde Gilching

Gilching - Nach 20 Jahren sagt Stefan Amon, Geschäftsführer der Gemeinde Gilching „Auf Wiedersehen“. Zum 1. Juli geht er in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Zuvor wurde noch einmal richtig gefeiert und das gleich zwei Mal: Es gab einen feierlichen Empfang mit der Belegschaft und eine Verabschiedung mit geladenen Gästen. Es wurde viel über schöne Ereignisse und gemeinsam Erlebtes gesprochen und sich an Höhen und Tiefen sowie wunderbare Augenblicke erinnert.

Viel Lob von Bürgermeister Manfred Walter

„Stefan Amon war mir stets eine große Hilfe bei den Amtsgeschäften. Ein engagierter Wegbegleiter und auch Wegbereiter. Eine Persönlichkeit, die ich nicht nur geschäftlich vermissen werde, sondern auch privat. Ehrlichkeit und Vertrauen waren uns beiden immer besonders wichtig. Die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter hatte er immer im Blick“, resümiert Bürgermeister Manfred Walter. Eine Nachfolgerin wurde glücklicherweise bereits gefunden. Kerstin Schempp, steht der Gemeinde Gilching auf dem Weg in die Zukunft bei.

Kerstin Schempp übernimmt das Amt von Stefan Amon in Gilching

Auch fing am 1. Juli Claudia Paule an. Sie leitet künftig den Bereich Bürgerservice und örtliche Straßenverkehrsbehörde. Die Gemeinde Gilching wünscht Kerstin Schempp und Claudia Paule einen guten Start und viel Spaß bei allem was kommt. Stefan Amon wünschen wir alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt, denn mit dem Ruhestand beginnt eine Zeit voller Freiheit, Genuss und neuer Möglichkeiten. (kb)