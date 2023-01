Krankheitsbedingter Wechsel: Stefan Huber löst Heiner Kelbel als Geschäftsführer der Starnberger Kliniken ab

Von: Alma Bucher

Stefan Huber ist neuer Geschäftsführer des Verbundes der Starnberger Klinken. © Sabine Jakobs

Starnberg – „Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst.“ Das bekannte Zitat des britischen Songwriters John Winston Lennnon bringt die jüngste personelle Veränderung am Klinikum Starnberg auf den Punkt: Stefan Huber wird nicht, wie im Sommer angedacht, Geschäftsführer der Kliniken GmbHs Penzberg und Dr. Schindlbeck-Seefeld-Herrsching, sondern wurde zum 1. Januar vom Aufsichtsrat als Geschäftsführer des Klinikums Starnberg bestellt. Notwendig wurde der „Umkehrschwung“ durch eine langfristige Erkrankung des bisherigen Geschäftsführers Heiner Kelbel, der die Position seit Oktober 2017 inne hatte. Unbenommen davon bleibt Kelbel Mitarbeiter der Starnberger Kliniken.

Wie berichtet, wechselt Stefan Huber von der Kreisklinik Ebersberg, deren Geschicke er 14 Jahre als Geschäftsführer leitete, in den Verbund der Starnberger Kliniken. Da sich an seiner alten Wirkungsstätte die Suche nach einem adäquaten Nachfolger bisher erfolglos gestaltet, wird sich der 48-jährige Familienvater bis voraussichtlich Mitte des Jahres noch weiterhin an zwei Tagen um die Belange in Ebersberg kümmern – an vier Tagen ist Huber in Starnberg präsent. „Es war nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Heiner Kelbel, dem wir alles Gute und eine baldige Genesung wünschen, die naheliegendste Lösung“, so Holding-Chef Dr. Thomas Weiler.

Für alle Krankenhäuser sei es eine schwierige Zeit

Durch die Mitgliedschaften beider Kliniken im Zusammenschluss „Gesundheit Oberbayern“ kennt Weiler den 48-Jährigen schon seit langer Zeit und weiß in ihm einen „hoch qualifizierten Kollegen, der in der Region auch kein unbeschriebenes Blatt ist“. Zudem sei er mit den Strukturen des Gesundheitswesens im Oberland bestens vertraut. Den Mitarbeitern des Klinikums Starnberg wurde Huber Mitte Dezember im Rahmen der Betriebsversammlung bereits vorgestellt. Der 48-Jährige nutzte die Gelegenheit, seiner neuen „Mannschaft“ Mut zu machen: Es sei für alle Krankenhäuser in Deutschland eine schwierige Zeit und die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigten Reformen „werden viel Einfluss auf die Kliniken haben“, sagte Huber und betonte: „Aber auch wir selbst werden neue Wege einschlagen müssen.“ Ein wichtiges Thema sei es dabei, die Zeitarbeitskräfte zu reduzieren. „Aber zusammen schaffen wir das“, gab sich der neue Geschäftsführer zuversichtlich.