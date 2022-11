Schauspieler Stefan Wilkening las im Katholischen Kindergarten St. Christopherus beim bundesweiten Vorlesetag

Von: Alma Bucher

Ganz gespannt schauten sich die Kinder mit Schauspieler Stefan Wilkening die Bilder aus dem vorgelesenen Buch an. © Alma Bucher

Starnberg/Landkreis - Heute, also am 18. November, ist der bundesweite Vorlesetag. In vielen Schulen, Kindergärten und Krippen wird heute vorgelesen - mal von Lehrern, Bürgermeistern oder Landräten - oder aber auch von Schauspielern. So geschehen im Katholischen Kindergarten St. Christopherus. Dort las der Schauspieler und Sprecher Stefan Wilkening aus dem Buch „Der Neinrich“.

Gespannt saßen alle Kinder im großen Spielzimmer auf ihren bunten Holzbänken und warteten darauf, das Stefan Wilkening ihnen einen Besuch abstattet. Mit großer Freude machte der Schauspieler, denn er weiß als Sprecher, wie wichtig lesen und vorlesen ist. Nach einer kurzen Begrüßung ging es auch gleich los. „Welches Buch möchtet ihr denn hören?“, fragte er und schnell wurde klar nach einer Abstimmung, es soll „Der Neinrich“ von Edith Schreiber-Wicke werden. Es setzte sich mit seinem Stuhl vor die Kinder. Mit seiner einzigartigen Weise die Geschichte vorzulesen, zog er seine jungen Zuhörer in den Bann und es war mucksmäuschenstill.

Urkunden für alle

Nachdem die Geschichte zu Ende gelesen war, drehte sich der 55-Jährige um, und setzte sich zu den Kindern auf den Boden. Er ging mit ihnen das Thema „Nein sagen“ nochmal durch und wie wichtig das in unserem Alltag ist. Er zeigte ihnen die bunten Bilder des Buches und beantwortete auch die eine oder andere Frage. Den Kindern hat das sehr viel Spaß gemacht und eben weil sie so toll zugehört haben, gab es für jeden von ihnen noch eine Urkunde. Aber auch Stefan Wilkening ist nicht leer ausgegangen: Als Vorleser bekam er natürlich auch eine, über die er sich sehr freute.

Lesen erweitert den Wortschatz

Der Bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf ist Mitglied im Kuratorium der Stiftung Lesen und betont: „Lesen lässt uns in andere Welten fern unseres Alltags eintauchen. Lesen eröffnet neue Perspektiven, regt die Phantasie an, bildet und erweitert den Wortschatz. Es ist mir ein Herzensanliegen bei unseren Kindern von klein auf die Begeisterung für Bücher und Geschichten zu wecken. Auch in unserer digitalisierten Welt ist gerade das Lesen für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Gemeinsam mit Erwachsenen und anderen Kindern lesen, sollte selbstverständlich sein.“ Weiter erklärt die Ministerin: „Wir müssen die Lesekompetenzen unserer Kinder weiterhin stärken. Sie sind nicht nur der Schlüssel zu spannenden Welten, sondern auch für den Erfolg in Schule und Beruf von großer Bedeutung.“ Das Kuratorium der Stiftung Lesen setzt sich dafür ein, das Thema Lesen in möglichst viele Bereiche des Lebens zu integrieren und damit die Voraussetzung für bessere Bildungschancen zu schaffen. Gemeinsames Ziel ist es, dass alle Menschen von klein auf in Deutschland lesen können und damit Zugang zu Bildung, Integration und beruflichen Erfolg haben.

