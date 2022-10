„Apflblia und Zuawiziaga“

Stehende Ovationen für Leonhard Poelt aus Pöcking

Von: Petra Straub

Leonhard Poelt aus Pöcking wurde große Ehre zuteil. Der Pöckinger erhielt die Ehrenbürgerurkunde für sein „Lebenswerk für Pöcking“. Unser Foto zeigt ihn mit Laudator Erich Kasberger (l.) und 2. Bürgermeister Albert Luppart. © Barbara Baumer

Pöcking - Stehende Ovationen gibt es bei der Feier für Leonhard Poelt, dem für sein „Lebenswerk für Pöcking“ die Ehrenbürgerurkunde verliehen wird.

Mit dem Zitat von Darius Romanelli „Wer nicht weiß, woher er kommt, der nicht weiß, wohin er geht“ begann Zweiter Bürgermeister Albert Luppart die Feier im „beccult“ und schloss an, dass man den ersten Teil des Zitats, maßgeblich Leonhard Poelt zu verdanken habe.

Auch Ehrenbürgerin Amelie Erhard und Ehrenbürger Ralf Kirberg sind anwesend

Mehr als 90 Pöckinger Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus Politik und der Pöckinger Vereine waren der Einladung gefolgt, um den wertvollen Dienst zu würdigen, den Leonhard Poelt für die Gemeinde Pöcking geleistet hat. Unter den Ehrengästen waren auch die beiden Ehrenbürger Amelie Erhard und Ralf Kirberg, die nun als Dritten im Bunde, Leonhard Poelt, in Ihrer Mitte begrüßen.

Historische Werte geschaffen für die Gemeinde Pöcking

Erich Kasberger, der als Laudator das Leben und Wirken von Leonhard Poelt launig und humorvoll würdigte, ohne dabei das große Engagement und Wirken des neuen Pöckinger Ehrenbürgers zu schmälern, betonte die großen historischen Werte, die Leonhard Poelt für seine Gemeinde Pöcking geschaffen hat. Neben seiner Rolle als Gastwirt des Traditionsgasthauses zur Post in Pöcking, war er sehr aktiv als „Historiker“ in verschiedenen Archiven unterwegs um durch seine schier unermüdliche Begeisterung und Neugierde mehr zu erfahren und den Dingen auf den Grund zu gehen.

Ohne sein Wissen gäbe es die von der Gemeinde Pöcking herausgegebenen Bücher „Von Peccingen und Pozzenhoven“ sowie „Von Ascern und Musingin“ und „Milli und Sterz – Geschichten aus Bauerndörfern am Starnbeger See“ nicht.

Seine akribischen Nachforschungen waren es, die dem Ort Pöcking schlussendlich ein Gründungsjahr zuordnen ließen und Pöcking im Jahr 2008 sein 850-jähriges Jubiläum bescherte.

„Apflblia und Zuawiziaga“

Auch mit dem Buch „Apflblia und Zuawiziaga“ – ein bayerisches Wörterbuch, hat Leonhard Poelt unbezahlbare Werte geschaffen, die dazu beitragen, dass Brauchtum und Mundart nicht in Vergessenheit geraten. Dafür wurde er am gestrigen Abend im beccult geehrt. Untermalt wurde der Abend von der „Tutzinger Stubenmusi“ unter Gitti Vockinger, die der Veranstaltung einen passenden Rahmen verliehen.



Bei seiner Dankesrede, die Leonhard Poelt nach der Übergabe der Urkunde hielt, war seine große Freude, Dankbarkeit und Rührung bei den Gästen im Saal spürbar. Leonhard Poelt – ein Pöckinger Original und großartiger, heimatverbundener Mensch, der mit seinem unermüdlichen Engagement ein großes historisches Werk für Pöcking geschaffen hat. (kb)