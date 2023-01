Sternsinger in Gilching sammeln beachtliche Summe für notleidende Kinder in Indonesien

Bei strahlendem Sonnenschein marschierten die als Caspar, Melchior und Baltasar verkleideten Kinder durch Gilching und brachten ihren Segen von Haus zu Haus. © Schefbauer

Gilching – Nach der pandemiedingten, zweijährigen Pause sind in der Gilchinger Pfarrei St. Sebastian die Sternsinger wieder unterwegs: 36 Kinder und Jugendliche ziehen vom Neujahrstag bis zum Dreikönigstag von Haus zu Haus, bringen ihren Segen und sammeln eine beachtliche Summe für indonesische Kinder in Not.

Als Caspar, Melchior und Baltasar sprachen sie ihre traditionellen Gebete und Texte, sangen das Gloria und baten um eine Spende für Kinder in Indonesien. Sogar zwischen den Häusern wurden die Sammeldosen von Spaziergängern gefüllt. Nette Geschichten über die Freude, dass die Sternsinger endlich wieder unterwegs sind, lustige Anekdoten und rührselige Momente durfte sich das Organisations-Team mit Elisabeth Stürzer, Ilona Kölsch, Birte Hartl und Marion Kuntz beim allabendlichen Treffen berichten lassen.



In Gilching wird die magische 10.000-Euro-Marke geknackt

Entsandt wurden sie von Pfarrer Franz von Lüninck und der gesamten Pfarrgemeinde beim Neujahrsgottesdienst in St. Sebastian. Am Dreikönigstag feierten nun die Hoheiten mit der Gemeinde ihren Ehrentag in der Pfarrkirche St. Vitus. Unter Geleit der Neujahrsböller zogen die Kinder zum Obern Wirt, wo ihnen eine warme, köstliche Stärkung die letzten Wege am Nachmittag erleichtern sollte. Sage und schreibe 10.300 Euro sammelten sie und konnten so erneut die „magische 10.000 -Euro-Marke“ knacken, mächtig stolz und auch ein bisserl erschöpft nach fünf Tagen voller Einsatz am Ende ihrer Winterferien.

Es gibt noch Segenspäckchen in der Pfarrkirche von Gilching

Sicherlich schafften sie es nicht in jeden Gilchinger Haushalt, aber noch liegen Segenspäckchen in der Pfarrkirche St. Sebastian bereit für alle, die sich noch den Segen für eigene Haus holen möchten. „Wir sind sehr dankbar für diesen wunderbaren Segendienst, den unsere Sternsinger auch dieses Jahr wieder mit vollstem Einsatz erbracht haben“, so Pfarrer Franz von Lüninck und das Organisationsteam freut sich schon auf das kommende Jahr, wenn es wieder heißen wird: „Segen bringen, Segen sein“, gern auch mit engagierten Kindern, die jetzt erst richtig Lust bekommen mitzumachen.

Weitere Informationen zum Sternsinger-Kindermissionswerk unter https://www.sternsinger.de. (kb)