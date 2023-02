Streit in Gautinger Lokal: Mit Bierglas auf den Kopf geschlagen

Die Polizei Gauting sucht eine Personen, die in einem Gautinger Lokal in einen Streit verwickelt war und einem Gast ein Bierglas auf den Kopf schlug. (Symbolbild) © Die Videomanufaktur / IMAGO

Gauting - In einem Gautinger Gasthaus kommt es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein etwa 65-Jähriger schlägt einem Gleichaltrigen ein Bierglas auf den Kopf.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Freitag, gegen 22.50 Uhr, in einem Lokal in der Bahnhofstraße 11 in Gauting. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten ein 65-jähriger Gautinger und ein etwa gleichaltriger Mann in Streit.

Das Opfer in Gauting wird verletzt, der Täter entkommt unerkannt

Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der unbekannte Mann dem Gautinger ein Bierglas auf den Kopf schlug. Anschließend ergriff der Aggressor zu Fuß die Flucht und entkam unerkannt. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass das Opfer hierbei nur leichte Verletzungen davontrug, erklärt die Polizei. Er wurde zur Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei Gauting sucht Zeugen

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter oder den Tathergang geben kann, wird gebeten sich der der Polizei Gauting unter Telefon 089-893133-0 zu melden. (kb)