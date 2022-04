„Süden“ ist das Thema der neuen Starnberger Hefte

Eine Gasse in Bologna zeigt das Titelbild von Julian Schmidt in den neuen Starnberger Heften mit dem Titel „Süden“. © Julian Schmidt

Starnberg - Die 30. Ausgabe der Starnberger Hefte wird am Samstag, 23. April im Restaurant La Bagnarota in Starnberg vorgestellt. Es geht ums Thema „Süden“ als Fluchtraum für kleine zivile Abenteuer und als Ort der Gastfreundschaft unter den Völkern, wobei die aktuellen Verstörungen nicht ausgeblendet bleiben.

Da es sich um die runde Nummer 30 und das 10. Erscheinungsjahr der Hefte handelt, ist die musikalische Umrahmung diesmal besonders festlich. Wenke Volkmann, Franziska Forchhammer (Violinen), Karla Schilde (Viola) und Susanne Quester (Violoncello) spielen Stücke aus Streichquartetten von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven. Der Eintritt ist frei, das Publikum herzlich eingeladen.

Das Motto „Süden“ klingt in diesen Zeiten recht eskapistisch, aber mit „Soldaten“ und „Macht“ haben wir uns in den letzten Heften beschäftigt, ehe sie losgelassen wurden. „Süden“ erinnert demgegenüber an zivile kleine Abenteuer und die Gastfreundschaft unter den Völkern.

Farben-Gedichte von Karin Schreiber

Den Auftakt bildet das Gedicht „Traum in Gelb“ von Karin Schreiber, das sich mit der Farbexplosion eines Forsythienstrauchs in diesem späten Frühling wie ein Zeitkommentar lesen lässt: „als stünde die Welt in Flammen“. Aus der Reihe ihrer jüngsten Farben-Gedichte stammt auch das später eingestreute „Farbenspiel“.

Roger Schöntag entführt in den Norden Schottlands

Roger Schöntag begibt sich weit im Norden auf den Weg nach Süden. Er führt ihn von den Orkneys in den Norden Schottlands, aus Wikingerperspektive in die „Sutherlands“ („Blick nach Süden“). Eva Ueber-Möller erzählt als „Nachricht per WhatsApp“, wie sie in Saint-Tropez eine wichtige Mitteilung erreicht. Einer der längeren Textbeiträge sind Olaf Neumanns Insel-Notizen, Tagebuchaufzeichnungen aus dem griechischen Ios, die aus den Jahren 1986 und 1987 stammen und dokumentieren, wie er nach Orientierung sucht, über die Zukunft des von ihm geleiteten Starnberger Filmclubs nachdenkt und wie er die Katastrophen jener Jahre (Tschernobyl) erlebt.

Solveig Köbe berichtet vom Krankenhaus-Alltag in Afghanistan

Solveig Köbe ist für „Ärzte ohne Grenzen“ tätig. Ihr „Brief aus Herat“ berichtet vom Krankenhaus-Alltag in Afghanistan nach der Rückkehr der Taliban. Dass sie sich mit politischen Kommentaren bewusst zurückhält, gehört zu den Prinzipien ihrer Organisation. Ernst Quester erinnert sich an seine erste Tramp-Reise nach Spanien, die er als Fünfzehnjähriger 1962 unternahm. Mittlerweile hat sich ein Spannungsverhältnis entwickelt zwischen dem, was er damals im Tagebuch notierte, und der in ihm lebendig fortwirkenden Erinnerung.

Julia Behr sucht einen Weg aus der aktuellen Belastung

Zwei Kurzgeschichten führen das Thema fort: Lorenz Leitmeier erzählt pointiert von dem Versuch, ein kleines Mädchen beim Scrabble-Spiel zum Wort „Süden“ zu lenken („Knapp vorbei ins Schwarze“). Klaus J. Wagner wählt Südafrika als Schauplatz der Wahrsagerinnen-Geschichte „Ein Rätsel in deiner Hand“.

Ursula Groß’ Beitrag „Hochzeit auf dem Sardisfeld“ ist ein weiteres Kapitel ihres historischen Romans „Theo wird Königin“ (vgl. Heft 20, Zeitreise). Es führt ins Jahr 589 n. Chr. zurück. Theodolinde, Tochter des Bayernherzogs Garibald, heiratet den langobardischen König Authari und wird nach dessen Tod im Jahr darauf dessen Nachfolger Agilulf heiraten. Theodolinde gewann große politische und religiöse Bedeutung. In München ist ihr ein Platz und eine Straße gewidmet, und im Dom von Monza wird sie als Selige verehrt.

Zurück in die Gegenwart: Julia Behr versucht in ihrer sehr persönlichen Skizze „Gehirnwindungsklumpen“, einen Weg aus aktuellen Belastungen und Verstörungen zu finden. Thomas Maier-Bandomer vergegenwärtigt in einer „Versuchsanordnung“, wie es in Schulklassen unter Corona-Bedingungen aussieht. Vanessa Lange entwirft unter dem Titel „Gardasee zu Pfingsten“ ein satirisch-realistisches Panorama, und Patricia Czeziors Gedicht „La Grotta“ fängt Stimmungen ein, die sich im Reisenden nach Überschreitung des Brenners abwechseln.

Titelbild von Julian Schmidt

Théophile Gautiers Gedicht „An eine junge Italienerin“ entstand um 1840. Es wurde als Fundstück aufgenommen, weil es zum Motto passt, relativ unbekannt ist, weil der Redaktion die Übersetzungskunst des „Nordlichts“ Emanuel Geibel (1815-1884) imponiert und sie – das sei hier eingestanden – triviales Herzkino lieber mag als Kriminalfilme.

Das Titelbild stammt von Julian Schmidt und zeigt das Spiel von Sonne und Schatten in einer Bologneser Gasse. Fabian Müller gestaltete das Layout, Patricia Czezior lektorierte die Texte. Zum Beirat, der die Ausgabe vorbereitete, gehören Julia Behr, Anna Fee Brunner, Edgar Frank, Paul Hoser, Ariane v. Hofacker, Sabine Rave, Brigitte und Herbert Kreibich, Thomas Maier-Bandomer, Ernst Quester (verantwortlich), Eva Ueber-Möller, Christoph Schmolz und Klaus J. Wagner.