Südlich von Weßling werden Bäume gefällt

An den Staatsstraßen südlich von Weßling werden gerade Bäume gefällt. (Symbolbild) © Norman Krauß/Imago

Weßling - Die Forstverwaltung der Erzdiözese München und Freising führt Waldarbeiten zur Verkehrssicherung am Kirchenwald südlich von Weßling durch.

Abgehend vom Kreisverkehr, der südlich von Weßling die Staatsstraßen 2349 und 2068 mit der Hauptstraße verbindet, wurden entlang der beiden Staatsstraßen auf einer Länge von 400 beziehungsweise 300 Metern Bäume gefällt. Bei Baumkontrollen wurde festgestellt, dass Eschen und Buchen in einem Gebiet, das unmittelbar an die Staatsstraße angrenzt, durch Pilzbefall sehr stark beschädigt sind.

Erzdiözese will mit Waldarbeiten bei Weßling die Verkehrssicherheit sicherstellen

Ein Teil der Eschen ist bereits abgestorben, viele der Bäume weisen im Stammbereich Schäden auf, die langfristig die Standfestigkeit und damit die Verkehrssicherheit gefährden könnten.



Da die Maßnahme bereits in die Vogelbrutphase fällt, wurde eigens ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen werden bei den Arbeiten befolgt. So sollen, wo möglich, nur die abgestorbenen Baumkronen entfernt werden, sodass Vögel und Höhlenbewohner in den verbleibenden Stämmen und im Efeubewuchs Nistmöglichkeiten finden können. Zudem wird ein Teil des anfallenden Holzes auf der Fläche als Totholz belassen.



Ende März sollen die Baumfällungen an den Staatsstraßen 2349 und 2068 beendet sein

Die Verkehrssicherungsarbeiten werden von der Waldseite sowie vom an die Straße angrenzenden Grünstreifen aus durchgeführt. Die Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Da auch Bäume der Gemeinde Weßling betroffen sind, wird die Maßnahme gemeinsam mit der Kommune durchgeführt. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim sowie die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Starnberg sind über die Arbeiten informiert. (kb)