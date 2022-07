Summer-Feeling Ballett: Junge Talente zeigen im Gautinger bosco ihr Können

Die Ballett- und Tanzschüler des Tanzzentrum Starnberg brillierten mit ihren Performances, die sie im Gautinger bosoc unlängst zum besten gaben. © Tanzzentrum Starnberg

Starnberg - Die Ballett- und Tanzschüler des Tanzzentrum Starnberg führten ihre erlernten Künste, die sie jeweils im 2-Jahresrythmus der Öffentlichkeit präsentieren, wegen der Umbauarbeiten in der Starnberger Schlossberghalle am vergangenen Sonntag im voll besetzten Gautinger Bosco vor.

Die Tanzzentrum-Leiterin Stephanie Holzapfel hatte dazu das Motto „Summer Feeling“ gewählt und ihre etwa 100 Mitglieder umfassenden Truppe mit Schülerinnen der Münchner Ballettakademie verstärkt. Nach dem Klassikballett-Start der wohl ausgebildeten Schülerinnen Emilia Auras, Amelie Knörzer, Lea Fischer und Milana Nosek zum Dornröschenwalzer wuselten die 4-9 jährigen nicht minder ehrgeizigen Elevinnen in wechselnden bunten Kostümen als Dorfschwalben zum Wiener Walzer, als Schmetterlinge zwischen den Sommerblumen oder zu Polka und Reigen in bayerischen Dirndln über die Bühne. Die Generation der 12-17-Jährigen zeigte in faszinierendem und variationsreichem Dressing und strengen Frisuren schwungvolle und dynamische Ballett- und Tanzvorführungen mit sauberen Schrittfolgen, Drehungen und Positionseinhaltungen zu Sommerträumen, zu Don Quixote, Schwanensee und an Lido Parisienne erinnernde Themen. Nach der Pause kamen die Fans der modernen Tanzrhythmen, der Rock-, Hip-Hop- und Jazzmusic zu ihrem Recht. Zu Broadway-Melodien, Mark Forster-Musik und heißen Hip-Hop-Rhythmen wurden tänzerische Darstellungen wie von Volleyball-Tanzgirls, von ausgelassenem Badespass, Fred-Astaire-artigen Steppeinlagen oder lässig-wilden Blink-Brillen-Nummern geboten. Der reiche Beifall der Eltern und Besucher im Gautinger Bosco und die Freude und das Erfolgserlebnis der jungen Darstellerinnen dankten es dem Starnberger Tanzzentrum um Stephanie Holzapfel und ihren Lehrkräften und zeigten einmal mehr den wertvollen Beitrag zum Kulturleben des Landkreises.

