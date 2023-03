Supermarkt-Kundin in Pöcking lässt sich Beleidigung nicht gefallen

Teilen

Die Polizei schreitet ein, nachdem ein pöbelnder und betrunkener Supermarkt-Kunde ins Auto steigt. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Pöcking - Ein betrunkener Kunde pöbelt in einem Pöckinger Supermarkt eine Kundin an und fährt dann mit dem Auto nach Hause.

Passiert ist der Vorfall laut Polizei am Dienstagabend. Ein 63-jähriger Pöckinger kaufte in einem Supermarkt in Pöcking ein. Dabei soll er eine andere Kundin des Supermarkts beleidigt haben, was diese der Polizei mitteilte. Erschwerend kam hinzu, dass der Pöckinger deutlich alkoholisiert gewesen sein soll und nach der Beleidigung mit seinem Pkw vom Parkplatz des Supermarkts fuhr.

Betrunkener Supermarkt-Kunde wird von der Polizei Starnberg zuhause angetroffen

Der Fahrer konnte von der Polizei daheim angetroffen werden. Dort stellten die Beamten ebenfalls die Alkoholisierung fest. Eine Blutentnahme zum Nachweis dieser wurde durchgeführt. Neben der Anzeige wegen Beleidigung erwartet den Fahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, bei welcher im Regelfall der Entzug der Fahrerlaubnis droht. Indirekt wird damit der Fahrer durch die Beleidigung voraussichtlich seinen Führerschein verlieren. (kb)