SV Söcking startet mit Handball für Kinder und Jugendliche

Der SV Söcking bietet ab sofort ein Handball-Training für Kinder und Jugendliche. Anmelden ist noch möglich. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Starnberg - Ab Freitag gibt es für Kinder und Jugendliche in Söcking die Möglichkeit, Handball zu spielen. Mitmachen können alle zwischen sechs und 16 Jahren.

„Wir freuen uns sehr ab Januar mit Jugendhandball starten zu können. Die Trainings werden immer am Freitag stattfinden“, schreibt der SV Söcking zu seinem neuen Angebot. Start ist bereits am kommenden Freitag, 13. Januar. Nach dem ersten Training werden die Altersgruppen entsprechend der Nachfrage festgelegt und die Zeiten leicht anpasst. Ab März wird es dann in die große Franz-Dietrich-Halle gehen.

Der SC Söcking fördert den Nachwuchs

Mit der „Kathi“ konnte der SV Söcking eine sehr erfahrene Handballerin und Trainerin finden, die viele Tipps und Tricks unterrichtet und die Kinder individuell fördern wird.



Anmeldung ist per E-Mail möglich

Für das Auftakttraining am Freitag gilt es zu beachten: Das Training findet von 16 bis 18 Uhr (Anpassung der Termine für die jeweiligen Jugenden folgt) in der Grundschulhalle in Söcking an der Kempterstraße statt. (gratis Parken). Mitmachen können alle zwischen 6 und 16 Jahren (mit und ohne Vorerfahrung möglich). Umkleiden und Duschen in der Halle möglich. Anmeldung unter pickermax@icloud.com. (kb)