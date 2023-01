Tag der offenen Tür im Kindertreff in Herrsching

Teilen

Ein starkes Team im Kindertreff Herrsching: (v.l.) Marina Dollak, Leiterin Petra Hallinger, Bernadette Darchinger, Maria Muthesius-Schön und Teresa Hickey (nicht auf dem Bild). © Kindertreff Herrsching

Herrsching – Der Kindergarten „Kindertreff e.V. Herrsching“ öffnet seine Türen für interessierte Eltern und Kinder am Samstag, 4. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr.

Im Kindergarten Kindertreff wird großen Wert auf ein „Wir-Gefühl“ und besondere Nähe zwischen Kindern, Team und Eltern gelegt. Der Kindertreff Herrsching ist eine Elterninitiative, die 1995 gegründet wurde und sich mittlerweile als feste Größe unter den Herrschinger Kindergärten etabliert hat.



Auch die Schulkinder kommen noch gerne zum Kindertreff in Herrsching

Es werden 30 Kinder von einem mehrköpfigen Erzieherteam in zwei kleinen, altersgemischten Gruppen von jeweils 14 bis 16 Kindern Jahren betreut. Die kleinesten Kinder sind zwei Jahren alt und bleiben im Kindertreff, bis sie in die Schule gehen. Ab der 1. Klasse besteht die Möglichkeit, die Mittagsbetreuung für Schulkinder im Gebäude zu nutzen. Kinderpflegerin Marina Dollak, die langjährigste Mitarbeiterin im Kindertreff, ist schon über 20 Jahre als Mitarbeiterin im Kindertreff. Der familiäre Zusammenhalt dort ist für sie etwas ganz Besonderes. Der Kindergarten ist verhältnismäßig klein und so rückt man eng zusammen und bekommt viel voneinander mit.

Ein Bio-Caterer versorgt die Kinder mit gesundem Mittagessen

Als 1995 in der Villa der ehemaligen Keramischen Werkstätten in der Keramikstraße eine Wohnung im ersten Stock frei wurde, durften die Kinder dort einziehen. 1998 zog der Kindertreff in die Räume im Erdgeschoss. Damals renovierten die Eltern alles in Eigenregie selbst. 2019 wurden Bad, Böden und Wände auf den neuesten Stand gebracht und auch eine Lärmschutzdecke eingezogen. Seit drei Jahren wird der Kindertreff von einem regionalen Bio-Caterer beliefert. Die Mitarbeit der Eltern gehört bis heute dazu. Es gibt gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen, Feste und Aktionen. Beim Tag der offenen Tür ist es möglich, Kinder vor Ort anzumelden. In diesem Jahr gibt es mindestens sechs freie Plätze. (kb)