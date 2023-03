Tag der offenen Tür in der Franziskus-Schule in Starnberg

Von: Petra Straub

Beim Tag der offenen Tür in der Franziskus-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte in Starnberg erhalten Interessierte Einblick in den Schulalltag. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Franziskus-Schule und Heilpädagogische Tagesstätte in Starnberg geben beim Tag der offenen Tür Einblick in den Schul- und Unterrichtsalltag.

Am Freitag, 10. März, laden die Franziskus-Schule – Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – und die Heilpädagogische Tagesstätte der Lebenshilfe Starnberg von 9.30 bis 12 Uhr alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Besucherinnen und Besucher erhalten an diesem Vormittag Einblicke in den Schul- und Unterrichtsalltag und erfahren beispielsweise mehr über den Einsatz von unterstützter Kommunikation und die Arbeit der Schülermitverwaltung in der Franziskus-Schule. Ebenso werden die Partnerklassen und die Beratungsangebote der Einrichtung vorgestellt.

Heilpädagogische Tagesstätte Starnberg präsentiert sich

Außerdem präsentieren die Kinder beispielsweise mit einem Singkreis im Musikraum das Angebot der Heilpädagogischen Tagesstätte. Auch eine Ausstellung von Gruppenarbeiten und Impressionen aus dem Gruppenalltag sind dort zu sehen. Ein Film gibt weitere Einblicke in die Arbeit der einzelnen Gruppen.



Einblick in offene Behindertenarbeit und IWL Werk- und Förderstätten

Neben der Franziskus-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte stellen sich noch weitere Einrichtungen vor. Die Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Starnberg informiert die Besucherinnen und Besucher über ihre Freizeit- und Bildungsangebote und ihre Entlastungsmöglichkeiten für die Familien. Wie es nach der Schule weitergehen kann, erfährt man am Stand der IWL Werk- und Förderstätten für Menschen mit Behinderung. Auch die Wohnheime der Lebenshilfe Starnberg präsentieren ihre Wohnangebote. Bettina Müller-Furtner steht ferner als Ansprechpartnerin von der Beratungsstelle Inklusion zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es unter www.lebenshilfe-starnberg.de und www.franziskus-schule.de. (kb)