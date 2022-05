Tagessieg für Starnbergs Golf-Damen

Die Starnberger Damenmannschaft (hinten v.l.) mit Trainer Max Baumgart, Michele Holzwarth, Marie Isabell Becker, Nadine Lehmann, Marion Kurz, Angela Kurz, Madeleine Orlowski, Marion Vogt, Dr. Denise Böhm und Ramona Zauner. © Golfclub Starnberg

Starnberg - Am zweiten Spieltag der Deutschen Golfliga hatten beide Mannschaften des Golfclubs Starnberg Auswärtsspiele zu bestreiten. Die Damen haben Grund zur Freude.

Auf der Anlage des Golfclubs Konstanz in Allensbach gab es für die Damen in der Regionalliga Süd bei angenehmen äußeren Bedingungen wiederum einen harten Kampf um den Tagessieg mit dem Golf- und Landclub Schloss Liebenstein Neckarwestheim. Nach der über 18 Spielbahnen lange ausgeglichenen und stets spannenden Auseinandersetzung konnten letztlich die Kreisstädterinnen mit dem knappen Vorsprung von sechs Schlägen erneut den Tagessieg feiern und die Tabellenführung behaupten, s. Tabelle. Bei noch ausstehenden drei Spieltagen können Captain Angela Kurz und Trainer Max Baumgart weiterhin den Gesamtsieg und den Aufstieg in die zweite Bundesliga im Visier behalten.

Ziel war es, im Abstiegskampf Boden zu machen

Die Starnberger Herrenmannschaft mit Thomas Kuhn, Markus Beck, Alexander Horn, Tim Schäfer, Christopher Neumann-Mangoldt, Robert Caira, Patrick Miller und Dominik Mehr trat beim Golfclub Garmisch-Partenkirchen auf der Anlage in Oberau mit dem Ziel an, im Abstiegskampf Boden gut zu machen. Dieses Vorhaben konnten die Mannen um Captain Nikolas Haindl trotz hohem Einsatz und engagiertem Spiel jedoch nicht verwirklichen, sondern fanden sich am Ende wiederum auf einem Abstiegsplatz in der Tabelle wieder. (kb)