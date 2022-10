Tagung über soziale Robotik an der Evangelischen Akademie Tutzing

Robbe Paro von der Ambulanten Tagespflege Tutzing. © privat

Tutzing – Was macht ein weißes Sattelrobbenbaby am Starnberger See? Hat sie ihre schmelzende Heimat verlassen und sich im Oberland niedergelassen? Weit gefehlt! „Paro“, die kleine Robbe, ist kein Tier, sondern ein Roboter.

Sie lebt und arbeitet in den drei Tagespflegeinrichtungen und zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die die Ambulante Krankenpflege in Tutzing betreibt. Paro hilft bei der Pflege und Betreuung von Menschen, die an Demenz oder anderen neurologischen Erkrankungen leiden.



Die etwa 60 Zentimeter lange Roboterrobbe ist mit moderner Sensorik und Künstlicher Intelligenz ausgestattet: Sie reagiert auf Ansprache und Berührungen, bewegt sich, öffnet die Augen und gibt Laute von sich. Paro erinnert die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen an eigene Haustiere, lädt zum Kuscheln ein, aktiviert und fokussiert die Sinne und Aufmerksamkeit. So sorgt die kleine Robbe für Beschäftigung, Nähe und Interaktion und baut Brücken zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den betreuenden Personen.



Von kommenden Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Oktober, geht Paro auf Dienstreise in die Evangelische Akademie Tutzing. Bei der Tagung „Roboterliebe! Drum prüfe, wer sich technisch bindet!“ stellen Armin Heil, der Geschäftsführer und Pflegedienstleiter der Ambulanten Krankenpflege Tutzing, sowie Annemarie Ludwig, Leiterin der Tagespflege in Starnberg, ihre Arbeit mit Paro vor.



Ist es ethisch unbedenklich, Demenzerkrankte etwas vorzugauckeln?

Die Tagung, die die Akademie gemeinsam mit dem Deutschen Museum München organisiert, reicht über das Thema Pflege allerdings noch hinaus. Studienleiter Dr. Hendrik Meyer-Magister möchte in der Wochenendveranstaltung einen umfassenden Einblick in den Umgang mit sogenannter sozialer Robotik und emotionaler Künstlicher Intelligenz geben und auch heikle Themen ansprechen. Dazu gehört etwa die Frage, ob es eigentlich ethisch unbedenklich ist, demenziell erkrankten Menschen mit einer künstlichen Robbe etwas vorzugaukeln, das vielleicht gar nicht da ist. Aber geht es nicht nur um Kuschelroboter in der Pflege. Längst kann sich jeder auf seinem Smartphone mit Apps unterhalten, hinter den komplexe Algorithmen werden Gefühle und echte Freundschaft vorgetäuscht. Und letztlich tüfteln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits an animierten Sexrobotern, die einem mit Künstlicher Intelligenz Leidenschaft vorspielen und geheime Fantasien wahr werden lassen.



Renommierte Expertinnen und Experten im Feld emotionaler Künstlicher Intelligenz werden vortragen, was bereits Realität ist und wohin die Entwicklung führt. Werden wir in Zukunft Maschinen lieben? Und werden sie uns auch lieben?



Besondere Höhepunkte der Tagung sind die im Tagungspreis enthaltene Führung durch die neue Robotik-Ausstellung des Deutschen Museums in München sowie eine Fernsehaufzeichnung für den Bildungskanal ARD-alpha zur Frage: „Sind intelligente Roboter soziale Wesen?“ Am Samstagabend wird Emma Braslavsky aus ihrer Kurzgeschichte „Ich bin Dein Mensch“ lesen, die die Vorlage für den preisgekrönten Film gleichen Titels von Maria Schrader geliefert hat. Programm und Anmeldung unter https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/roboterliebe-drum-pruefe-wer-sich-technisch-bindet/ .





Die Veranstaltung ist für jeden interessierten Menschen offen. Auszubildende, Schülerinnen, Studierende (bis zum 30. Lebensjahr) und Arbeitsuchende erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent.