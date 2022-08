Taschendiebstähle im Starnberg - Polizei sucht Zeugen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Landkreis - Die Starnberger Polizei ist derzeit auf der Suche nach zwei Taschendieben, die im Stadtgebiet unlängst ihr Unwesen trieben.

Der erste Diebstahl ereignete sich am Mittwoch, 24.August, gegen 18:10 Uhr. Hier legte ein 51-Jähriger seinen Rucksack im Unteren Seeweg in Starnberg ab. Er ließ den Rucksack ca. 10 Minuten unbeaufsichtigt. In diesem Zeitraum wurde der Rucksack entwendet.

Bei einer Absuche des Geländes konnte der Rucksack auf einer Parkbank wieder aufgefunden werden. Leider war der Inhalt nicht vollständig. Es fehlten der Geldbeutel und ein Laptop des Münchners. Der Sachwert liegt bei ca. 1.500€.

Der zweite Diebstahl ereignete sich ebenfalls am Mittwoch am Bahnhofsplatz am Bahnhof See in Starnberg. Die Tat soll sich gegen 19:45 Uhr vor der Bahnhofstoilette ereignete haben.

Ein 25-jähriger Franzose hatte Kameraausrüstung in seinem Rucksack. Als er ein Foto machen wollte, bemerkte er, dass seine Ausrüstung aus seinem Rucksack gestohlen wurde. Der 25-Jährige trug den Rucksack die komplette Zeit auf seinem Rücken. Die Ausrüstung hat einen Wert von ca. 1.000Euro.

Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Starnberg unter 08151/3640 zu melden.

