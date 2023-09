Tatverdächtiger nach sexuellen Übergriffen in Gauting in Haft

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem sexuellen Übergriff bei Gauting machen können © PantherMedia

Gauting - Es ist eine Woche her, dass am Mittwoch, 30. August, zwei Frauen in einem Waldgebiet bei Gauting Opfer sexuell motivierter Übergriffe wurden. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile festgenommen und befindet sich in Haft.

Zunächst wurde eine 44-jährige Ukrainerin zur Mittagszeit von einem Mann festgehalten und aus mutmaßlich sexuellen Motiven berührt. Da sich die Dame wehrte, ließ er von ihr ab.

Kurze Zeit später wurde eine 83-jährige deutsche Staatsbürgerin von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, ebenfalls festgehalten und unsittlich berührt. Der Gegenwehr der Rentnerin ist es zu verdanken, dass der zunächst unbekannte Mann auch von ihr abließ. Die ältere Dame erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten, auch aufgrund der guten Personenbeschreibung, zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der 28-jährige Nigerianer wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II in Vollzug, woraufhin der 28-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet Zeugen oder weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden: Wer hat am Mittwoch, 30. August, im Waldgebiet südwestlich von Gauting verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den oben genannten Taten in Verbindung stehen könnten?