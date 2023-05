Tauchlehrer aus ganz Deutschland legen in Possenhofen Prüfung ab

DLRG Pöcking-Starnberg

Pöcking - Am verlängerten Wochenende sind bei der DLRG Pöcking-Starnberg Kameradinnen und Kameraden des DLRG-Bundesverbandes, der DLRG Bayern sowie aus ganz Deutschland an der Rettungsstation in Possenhofen See zu Gast.

Die erfahrenen Taucher hatten als Abschluss ihrer Ausbildung zum DLRG-Tauchlehrer verschiedener Stufen ihr Prüfungswochenende im Landkreis Starnberg absolviert.

Vier der 14 erfolgreichen Taucher sind von der DLRG Pöcking-Starnberg

Unter Leitung von Udo Hurdes (Tauchreferent der DLRG Bayern und DLRG-Bundesbeauftragter Tauchen) und mit weiteren Mitgliedern der Bundesverbands-Prüfungskommission bestehend aus Ferry Schouwenburg (Hessen) und Martin Jäger (Rheinland Pfalz) legten14 Kameradinnen und Kameraden aus Baden, Bayern, Niedersachsen und Thüringen zum Abschluss ihrer umfangreichen Ausbildung erfolgreich die Prüfung zum DLRG-Tauchlehrer ab. Unter den erfolgreichen Prüflingen waren vier Teilnehmern der DLRG Pöcking-Starnberg. (kb)