Teilnehmer machen sich warm für das Fischerstechen am Starnberger See

Die Fischerfamilien vom Starnberger See und zahlreiche Sportfischer bereiten sich auf die Gaudi vor. Am 17. Juli findet das Fischerstechen des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg statt. © Bernd F. Meier/dpa-tmn/Symbolbild

Starnberg - Am 17. Juli messen Fischerfamilien und Sportfischer wieder ihre Kräfte beim Fischerstechen auf dem Starnberger See. Der Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg lädt Interessierte ab 16 Jahren zum Mitmachen ein. Das Training beginnt in wenigen Tagen.

Beim Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg sind die Vorbereitungen zum Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen am Sonntag, 17. Juli fast abgeschlossen. Nachdem die 35 am Starnberger See aktiven Fischerfamilien zum Königsstechen eingeladen wurden, ist es nun Zeit, dass sich auch die sogenannten Sportfischer, die in einer eigenen Gruppe starten, zum Fischerstechen anmelden. Beim Sportlerstechen können - wie auch beim Königsstechen - Männer ab 16 Jahren mitmachen, die es sich zutrauen auf einem 26 Zentimeter breiten Standbrett mit einer 2,80 Meter langen gepolsterten Lanze ihr Gegenüber ins Wasser zu stoßen. Das Training für das Fischerstechen beginnt am 21. Juni um 18 Uhr bei der Fischerei Wenzel an der Seepromenade Starnberg. Ansprechpartner dafür ist Ulrich Seebauer per E-Mail an fischerstechentraining@gmail.com).

Ehrenpreise von Bürgermeister Janik und Herzog Franz von Bayern

Der Ehrenpreis für den Sieger des Sportlerstechens wird vom Bürgermeister Patrick Janik, der die Schirmherrschaft für diesen Wettbewerb übernommen hat, gestiftet. Die Schirmherrschaft für das Königsstechen hat traditionell der Chef des Hauses Wittelsbach, S. K. H. Herzog Franz von Bayern, übernommen und einen Ehrenpreis für den Fischerkönig zugesagt.

Für die Anmeldung zum Fischerstechen können die Unterlagen und Wettkampfregeln direkt auf der Internetseite des Heimat- und Volkstrachtenverein (www.trachtenverein-starnberg.de) herunter geladen werden. Anmeldeschluss für das Fischerstechen ist am 20. Juni. (kb)